Damals in Münden: Als Schiffer das Schaufelradboot von Denis Papin zerstörten

Die Zerstörung des Dampfbootes von Papin in Münden. Prof. Rudolf Siegmund führte für die Wandbemalungen der unteren Rathaushalle um 1929 eine Projektskizze aus, die nicht verwirklicht wurde. Repro: Städtisches Museum © Privat

Der Wissenschaftler und Erfinder Denis Papin wollte im Jahr 1707 Hann. Münden durchqueren. Ein folgenschwerer Fehler – für ihn und seine Erfindung.

Hann. Münden – Da Vinci, Kepler, Tesla, Lilienthal – Berühmte Erfinder gibt es viele und ebenso viele mussten im Laufe ihres Lebens Rückschläge hinnehmen. Einer dieser leidgeprüften Erfinder war der Mathematiker, Physiker und Doktor der Medizin Denis Papin, der eine seiner wichtigsten Erfindungen in Hann. Münden verlor.

Aber von vorn: Zur Welt kam Papin am 22. August 1647 in Chitenay an der Loire als Sohn protestantischer Eltern. Er ging zur Schule, studierte Medizin und schloss mit Doktortitel ab. Daneben entwickelte der junge Wissenschaftler ein starkes Interesse für Physik, was dazu führte, dass ihn 1671 der Physiker und Mathematiker Christiaan Huygens in Paris als Assistent anstellte. Die Verfolgung der Hugenotten zwang Papin Mitte der 1670er-Jahre dazu, Frankreich zu verlassen. In London fand er schnell wissenschaftlichen Anschluss. Dort entstand auch die Idee, für die kochbegeisterte Hausfrauen und -männer noch heute dankbar sind: der Schnellkochtopf.

Bei der ersten Vorführung hielt dieser dem Druck noch nicht stand, und der Topf zersprang, aber die Erfindung eines Ventils behob das Problem. Papin tüftelte weiter und wurde Mitglied der Gelehrtenvereinigung Royal Society. Sein Ruf schien gut, sodass die Universität Marburg ihm eine Mathematikprofessur anbot.

Das tat seinem Erfindergeist keinen Abbruch. In Marburg entstand eine Dampfmaschine (bzw. Wärmekraftmaschine) und ein Unterwasserfahrzeug, dessen Jungfernfahrt Papin in der Fulda vollführte. Auch eine Dampfkanone soll er entwickelt haben, die angeblich sein halbes Labor in Schutt und Asche gelegt hat. Obwohl dem Anschein nach nun vom Pech verfolgt, stellte 1696 Landgraf Karl von Hessen-Kassel Papin an.

Aufgabengebiet: die Wasserspiele im Bergpark. In der Eisenhütte in Veckerhagen entwickelte er den Prototyp einer Pumpe für die Wasserspiele. Aber auch das war nicht von Erfolg gekrönt. Die Fontäne, die so erzeugt werden sollte, hielt nicht. Die Enttäuschung seitens des Landgrafen war groß und Papins Zeit in Kassel damit vorbei.

Aber was hat der französische Tüftler denn nun mit Münden zu tun? Das kam wie folgt: Papin wollte zurück nach London. Doch vorher –1707 – baute er noch ein Schaufelradboot (nicht zu verwechseln mit einem Schaufelraddampfer; Schaufelradboote werden mit Muskelkraft bewegt), das mit nach England sollte. Diese Erfindung funktionierte auch gut, Papin kam am 24. September 1707 auf der Fulda problemlos bis Hann. Münden. Aber hier kam es dann zum Eklat. Es entbrannte ein wilder Streit um die Wegerechte mit der Schiffergilde. Zwar soll Papin eine entsprechende Berechtigung gehabt haben, doch die Mündener Schiffer ließen ihn nicht passieren. Warum ist heute nicht mehr nachvollziehbar.

Die Konsequenz: Die Schiffer zerstörten Papins Boot. Der Erfinder kam zwar trotzdem in England an, erholte sich von den erfahrenen Rückschlägen aber nicht mehr.

Er starb dem Vernehmen nach 1713, verarmt in London. 2016 wurde Papins Sterberegistereintrag wiederentdeckt. Seitdem erinnert eine Gedenktafel am Westeingang der St. Bride’s Church an den französischen Dampfpionier.