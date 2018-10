Denkmal-Kunst-Macher sind schon mittendrin

Hann. Münden. Professioneller als die Vorgängerveranstaltungen soll es werden, und das, obwohl alle Arbeiten zu 100 Prozent ehrenamtlich erledigt werden: In nicht einmal mehr ganz einem Jahr beginnt in Hann. Münden das nächste Denkmal-Kunst-Kunst-Denkmal-Festival – kurz: DKKD.

Vom 28. September bis zum 6. Oktober 2019 gibt es Kunst und Kultur in denkmalgeschützten Räumen. „Nach dem Festival ist vor dem Festival", sagt Hermann Staub, 2. Vorsitzender des gemeinnützigen Trägervereins, und ein Jahr sei "schnell vorbei, wenn eine Gruppe von engagierten Bürgern einen gemeinsamen Weg gehen und hunderte von Einzelaufgaben bewältigen muss."

Das Ziel des Denkmal-Kunst-Festivals ist dasselbe wie zu Beginn: Die denkmalgeschützten Gebäude mit Kunst und Kultur in Szene setzen. Dazu ermöglicht das DKKD den Zutritt zu normalerweise nicht zugänglichen Häusern, die Veranstaltungen rücken historische Bauwerke, Kirchen, Türme, Keller und Höfe in ein neues Licht. Zugleich bilden die Denkmäler eine Ausstellungskulisse, wie sie die Künstler sonst nirgends finden.

Dazu einige Fragen und Antworten:

Was ist neu beim nächsten DKKD?

Statt eines allein verantwortlichen Veranstalters, bisher Bernd Demandt, ist nun ein gemeinnütziger Verein Träger des Festivals. Damit werden Aufgaben und Risiken besser verteilt. Der Verein sei von ursprünglich sieben auf inzwischen über achtzig Mitglieder angewachsen. Künftig soll er vereinfacht „DenkmalKunst e.V.“ heißen. Neben den gewohnten Ausstellungen und Abendveranstaltungen sind für 2019 auch erstmals Workshops angedacht, bei denen die Besucher mitmachen können.

Wie wird die mehrtägige Veranstaltung organisiert?

Sieben Arbeitsgruppen (AG) treffen sich unabhängig voneinander, tauschen sich regelmäßig untereinander aus und stimmen ihre Arbeit mit dem Vereinsvorstand ab. Sie widmen sich den Themen Gebäude, Finanzen, bildende Kunst, darstellende Kunst, Jugend, „Organisation, Technik und Helfer“, und die Arbeitsgruppe MIPP kümmert sich um Marketing, Internet, Presse und Programmheft.

Wie wird das alles finanziert?

Über Fördermittel, Spenden und Sponsoren. Um Defizite zu vermeiden ist die Finanz-AG aktiv geworden. Der gemeinnützige Verein als Veranstalter hat die Möglichkeit, in den Genuss von öffentlicher Kulturförderung zu kommen, und er kann steuerwirksame Spendenquittungen ausstellen. Eine Sponsoring-Zusage gebe es bereits von der VR-Bank Südniedersachsen, sie werde das Festival wieder als Premium-Partner mit 10 000 Euro unterstützen. Weitere Förderanträge laufen, etwa über die Förderschiene LEADER (EU-Förderung für den ländlichen Raum), bei der Stiftung Niedersachsen und der VR-Bank-Stiftung.

In welche Gebäude werden Kunst und Kultur vorübergehend einziehen?

Häuser sind Mangelware. Zwar gebe es noch einige interessante Objekte, die zum Konzept des Festivals passen, viele davon seien aber nicht zugänglich, weil der Eigentümer sich dagegen sperrt, oder sie stehen durch Verkauf oder Umbaumaßnahmen nicht mehr zur Verfügung. Um ausreichend Ausstellungsflächen bieten zu können, geht die AG Gebäude gezielt auf Häusersuche und spricht mit Eigentümern von geeigneten Objekten. Zusätzlich werde das Festivalgelände um den Bahnhofs-Bereich erweitert, und es werde mehr Kunst unter freiem Himmel zu sehen sein – zum Beispiel in Hinterhöfen und Straßen, an Stadtmauern und Türmen, am Wasser und auch in den Mündener Grünanlagen.

Wie kann man sich beteiligen, wo noch mitarbeiten?

Sowohl aktiv als auch passiv können sich noch Freiwillige beim DKKD einbringen. Benötigt werden noch: • Sponsoren für Abendveranstaltungen und Workshops, • Anbieter von kostenfreien Gästebetten für teilnehmende Künstlerinnen und Künstler (Privatbetten, Hotelzimmer, Ferienwohnungen), • Geldspenden, • Praktische Unterstützung während des Festivals, etwa als Aufsicht an Denkmälern, Handwerker, kurzfristiger Verleih von Lampen, Verlängerungskabeln, Wolldecken und anderem mehr.

Ab wann gibt es Eintrittskarten und was werden diese kosten?

Eintrittskarten soll es schon zum Advent zu kaufen geben. Vorverkaufsstellen sind laut derzeitiger Planung: Buchhandlung Hella Winnemuth, Hotel Ägidienhof, Rathaus Hann. Münden und VR Bank Hann. Münden. Die Preise sollen gestaffelt werden – je früher man kauft, desto günstiger. Die Dauerkarte fürs komplette Festival mit all seinen Veranstaltungen werde bis zum Jahresende 30 Euro kosten, dann 35 Euro bis zum 26. September 2019 und während des Festivals 38 Euro.

Kontakt für Fragen und Unterstützung: chjstaub@t-online.de