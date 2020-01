Deutlich mehr Einsätze für Feuerwehr Uschlag 

Die Freiwillige Feuerwehr Uschlag ist im vergangenen Jahr zu 113 Einsätzen ausgerückt.

Sie gliedern sich auf in 98 Hilfeleistungen, dazu zählen auch Einsätze bei Unfällen, sieben Brände, sieben Brandsicherheitswachen und eine Alarmübung der Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises. Diese Zahlen nannte Ortsbrandmeister Dieter Stein bei der Jahreshauptversammlung der Wehr, wie Philipp Vogeley, Pressesprecher der Feuerwehr Staufenberg, mitteilte. 2018 waren es mit 85 deutlich weniger Einsätze gewesen.

Als besonderen Einsatz 2019 hob Stein den Unfall auf der Autobahn 7 hervor, der sich am 17. Juni nach einem Unfall mit drei Lastwagen zwischen Lutterberg und Kassel-Nord ereignet hatte. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Ein Lkw-Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und konnte erst nach Stunden befreit werden. 25 Feuerwehrleute aus Staufenberg waren vor Ort.

+ Tödlicher Unfall auf der Autobahn 7: Ein 53-Jähriger aus Tschechien war am 11. Dezember mit seinem Transporter auf einen Lkw aufgefahren. Auch hier war die Feuerwehr aus Uschlag im Einsatz. © Archiv: Feuerwehr Staufenberg

Die aktiven Mitglieder der Feuerwehr Uschlag leisteten bei Einsätzen und Ausbildungsdiensten 6180 ehrenamtliche Dienststunden. Dazu, so Vogeley, zählen neben den wöchentlichen Dienstabenden im Feuerwehrhaus in Uschlag auch die absolvierten Lehrgänge am Feuerwehrtechnischen Zentrum (FTZ) Potzwenden und an der Niedersächsichen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) in Celle, Scheuen und Loy.

Besonders erfreut habe sich Stein über den erfolgreichen Verlauf der 1000-Jahrfeier des Ortes gezeigt. Auch hier habe sich die Feuerwehr Uschlag präsentiert und sei an jeder Veranstaltung beteiligt gewesen. Vom Förderverein, so Vogeley im Bericht zur Jahreshauptversammlung, sei die Anschaffung eines Laptops mit Drucker und eines Werkstattwagens zur Unterstützung der Gerätewarte bezuschusst worden.

Ausblick für 2020

Für dieses Jahr ist nach Angaben von Ortsbrandmeister Stein die Renovierung des Feuerwehrhauses geplant. Die Fahrzeughalle sowie die sanitären Anlagen sollen einen neuen Anstrich bekommen. Alle Arbeiten sollen in Eigenleistung stattfinden. Im September soll rund um die Dorfgemeinschaftsanlage und Turnhalle ein Entenrennen stattfinden. Bei dieser Veranstaltung sollen auch Hubschrauberrundflüge angeboten werden.

Die Feuerwehr Uschlag hat 42 aktive Brandschützer, davon sieben Frauen. Der Jugendwehr gehören zwölf Mitglieder an, der Altersabteilung elf und dem Förderverein 148.

Beförderungen und Wahlen

Während der Jahreshauptversammlung wurden Dominic Fenske und Julian Dorst zu Löschmeistern befördert, und Hendrik Scheffer zum Hauptfeuerwehrmann. Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung: Zu neuen Gruppenführern wählte die Versammlung Frank Winkelmeyer, Udo Winkelmeyer, Hendrik Scheffer und Lukas Gleim. Gerätewarte sind fortan Lukas Gleim und Daniel Pfeiffer. In seinem Amt als Sicherheitsbeauftragter wurde Dennie Büthe bestätigt. Die Versammlung wählte weiter Julian Dorst zum Jugendfeuerwehrwart, Hendrik Scheffer zu dessen Stellvertreter, Klaus Szilasko zum Atemschutzbeauftragten und Sophia Petra Lenz zur Schriftführerin.