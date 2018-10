Diebstahl in Kirche in Hann.Münden

Evangelisch-reformierte Gemeinde

Hann. Münden. Diebstahl in der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde an der Burgstraße in Hann. Münden: Unbekannte haben ein seit über zehn Jahren aufgestelltes Spendenhäuschen aus Holz aus der Kirche entwendet.