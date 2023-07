Fit für den Ernstfall: ASB-Schnell-Einsatz-Gruppe übte am Hohen Hagen

Von: Jens Döll

ASB-Schnell-Einsatz-Gruppe übte am Hohen Hagen. Dabei wurde in der Nähe von Dransfeld ein Brand mit vielen Verletzten simuliert.

Dransfeld – Im Bereich Hoher Hagen bei Dransfeld übte vor Kurzem die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) Hann. Münden des ASB-Kreisverband Göttingen-Land den Einsatz.

Das Szenario: Im Haus Hoher Hagen wurde ein Zimmerbrand gemeldet, fünf Personen einer Wandergruppe waren eingeschlossen, fünf weitere Personen verliefen sich nach ihrer Selbstrettung im angrenzenden Wald und einige davon stürzten in den dortigen Steinbruch.

Das berichtet Antje Carina Schumacher, die für die Öffentlichkeitsarbeit beim ASB-Kreisverband zuständig ist. Die Retter der SEG agierten zusammen mit dem Malteser Hilfsdienst Göttingen, der Berufsfeuerwehr und dem Landkreis Göttingen sowie den Feuerwehren aus Dransfeld, Jühnde, Imbsen, Löwenhagen und Ossenfeld. Die Einsatzkräfte gingen so vor, als ob der Einsatz real war, so Schumacher.

Zu Beginn war der Platz vor dem Haus Hoher Hagen noch leer und es seinen nur die Hilfeschreie der Menschen, die die Verletzen spielten, zu hören gewesen. Kurze Zeit später habe er sich mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen, die mit Blaulicht und Martinshorn eintrafen, gefüllt. Es wurde die Drehleiter ausgefahren, mit Atemschutzmasken ging es dann für die Feuerwehrleute ins Haus auf der Suche nach den eingeschlossenen Personen. Im Hof bereiteten die Rettungskräfte eine Patientenablage vor. Nach und nach wurden die Mimen der DLRG Fulda-Weser, die realitätsnahe Brandverletzungen geschminkt hatte, gefunden, behandelt und dann in den Rettungswagen abtransportiert.

„Solche Übungen verfolgen das Ziel, Führungskräfte und Helfer taktisch und in den Verfahrensweisen im Einsatz zu schulen, dass diese den Anforderungen eines Einsatzes im Ernstfall gerecht werden“, wird Übungsleiter Marc Jordan zitiert. Den herausfordernden Einsatz verfolgten außerdem der Samtgemeinde-Bürgermeister Mathias Eilers mit weiteren Personen, unter anderem aus der Verwaltung und vom Haus Hoher Hagen, die das Übungsareal zur Verfügung gestellt hatten. (Jens Döll)

Nachwuchs gesucht

Die SEG Hann. Münden suche laut Schumacher laufend neue, ehrenamtliche Mitglieder. „Wer gerne in diesem Bereich oder im Sanitätsdienst mitwirken möchte, erhält weitere Informationen unter asb-muenden.de, kann eine E-Mail schreiben an seg@asb-muenden.de oder sich beim ASB-Kreisverband Göttingen-Land in Hann. Münden unter Telefon 0 55 41/9 05 20 melden“, berichtet sie.