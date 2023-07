Dransfeld: Bewohner durch Rauchmelder vor Brand gewarnt

Keine Verletzten

Ein Schwelbrand im Dransfelder Goethering am frühen Sonntagmorgen rief die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf den Plan.

Glück hatten Bewohner in Dransfeld. Rauchmelder warten sie vor einem Schwelbrand. Die Feuerwehr rückte mit sechs Einsatzkräften aus.

Dransfeld – Die Feuerwehr in Dransfeld musste am frühen Sonntagmorgen (23.07.2023) zu einem Zimmerbrand im Dransfelder Goethering ausrücken. Wie Feuerwehrsprecher Matthias Freter berichtete, kam es in einer Wohnung zu einem Schwelbrand an einem Sofa. Dieser sei, so Freter weiter, vermutlich durch eine Lampe ausgelöst worden. Die Bewohner wurden durch die Rauchmelder geweckt und löschten den beginnenden Brand.

Dransfeld: Schwelbrand in Zimmer

Die Feuerwehr wurde gegen 3.07 Uhr alarmiert. Sechs Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten die Brandstelle per Wärmebildkamera, tätigten Nachlöscharbeiten mit der Kübelspritze und sorgten für eine ausreichende Belüftung. Die Bewohner wurden währenddessen vom Rettungsdienst betreut, verletzt wurde aber niemand, berichtete Freter. Gegen 3.45 Uhr war der Einsatz am Goethering abgeschlossen. (Jens Döll)

