Dransfeld: 49 Feuerwehrleute in Bördel im Einsatz - Starke Rauchentwicklung

Von: Jens Döll

Starke Rauchentwicklung in einem Wohnhaus durch einen angefeuerten Holzofen an der Breiten Straße in Bördel. © Feuerwehr Dransfeld

Wegen starker Rauchentwicklung musste die Feuerwehr in Bördel am Sonntagabend ausrücken. 49 Feuerwehrleute waren im Einsatz, ein Kamin rauchte sehr stark.

Bördel - In Bördel (Stadt Dransfeld) musste die Feuerwehr am Sonntag (20.08.2023) gegen 18.30 Uhr ausrücken, weil eine starke Rauchentwicklung gemeldet wurde. Wie Matthias Freter, Sprecher der Feuerwehren der Samtgemeinde Dransfeld, mitteilt, spielte sich der Einsatz an der Breiten Straße ab. Die starke Rauchentwicklung sei durch einen angefeuerten Holzofen entstanden, so Freter weiter.

Bördel: Bewohner durch Rauchmelder gewarnt

Die Bewohner seien durch Rauchmelder gewarnt worden, teilt Freter in seiner Mitteilung mit.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Dransfeld, Jühnde und Scheden löschten das Holz ab und entfernten es aus dem Kamin. Zudem kontrollierten sie den Einsatzort mit einer Wärmebildkamera und belüfteten das Gebäude anschließend. 49 Feuerwehrleute waren im Einsatz, zudem Rettungsdienst und der Bezirksschornsteinfeger.

Gegen 19.30 Uhr war der Einsatz am Sonntagabend beendet. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. (Jens Döll)

