Feuerwehr Dransfeld jubelt über dritten Platz bei Kreisleistungsvergleich

Von: Thomas Schlenz

Riesenjubel über den dritten Platz, die Qualifizierung zum Landesvorentscheid und die Leistungsspange in Bronze bei der Feuerwehr Dransfeld. © Feuerwehr Dransfeld

Die Ortsfeuerwehr Dransfeld hat beim Leistungsvergleich der Feuerwehren auf Kreisebene in Rittmarshausen den dritten Platz belegt und sich für den Regionalen Landesvorentscheid in Peine qualifiziert.

Dransfeld/Landkreis Göttingen – Weil sie eine Gesamtleistung von 100 Prozent erbracht hatten, erhielten die Mitglieder der Gruppe zudem die Leistungsspange in Bronze. Gesamtsieger wurde die Ortsfeuerwehr Etzenborn (Gleichen), gefolgt von Sattenhausen (Gleichen).

Insgesamt hatten 39 Feuerwehren aus dem Landkreis Göttingen an dem Leistungsvergleich teilgenommen. Bereits am frühen Morgen war der Ort Rittmarshausen kaum wiederzuerkennen: Entlang der Hauptstraße reihte sich Feuerwehrfahrzeug an Feuerwehrfahrzeug. Vom kleinen Tragkraftspritzenfahrzeug bis hin zum größeren Löschgruppenfahrzeug war alles vertreten.

Bei dem Leistungsvergleich galt es, drei Module möglichst fehlerfrei zu absolvieren. Diese konnten die Teilnehmer entweder als Gruppe oder als Staffel bewältigen. Eine Gruppe besteht aus neun Personen, darunter Gruppenführer, Maschinist, Angriffstruppführer und -mann, Wassertruppführer und -mann sowie Schlauchtruppführer und -mann.

Die Staffel setzt sich aus sechs Feuerwehrleuten zusammen, Melder und Schlauchtrupp fallen hier weg.

Maschinistenprüfung

Bei der „Maschinistenprüfung“ muss mit dem Fahrzeug ein Parcours bestehend aus Schlauchbrücken, Verkehrsleitkegeln und einer Einparkübung absolviert werden. Maximal darf der Fahrer dafür drei Minuten brauchen. Wird diese Zeit überschritten, gilt das Modul als nicht erfüllt.

Löschangriff

Beim Modul „Löschangriff“ wird die Bekämpfung eines Kleinbrands simuliert. Während des Einsatzes wird der Platzer eines B-Schlauches simuliert, der deswegen gewechselt werden muss. Nach dem Austausch des B-Schlauches muss die Brandbekämpfung wieder aufgenommen werden. Das Modul wird von den Wertungsrichtern beurteilt und fließt in die Gesamtbewertung ein. Die maximale Übungsdauer darf dabei vier Minuten und dreißig Sekunden nicht überschreiten.

Die Ortsfeuerwehr Reyershausen stellt sich beim Löschangriff hinter dem Fahrzeug auf. © Florian Ude/FeuerwehR/nh

Kuppeln

Beim Modul „Kuppeln einer Saugleitung“ soll eine funktionsfähige Saugleitung aufgebaut werden. In „trockener Weise“ soll dazu der Aufbau einer Wasserversorgung aus einem offenen Gewässer mit vier Saugschläuchen simuliert werden. In die Bewertung fließen die korrekte Ausführung und die benötigte Zeit ein. (Thomas Schlenz)

Das sind die Platzierungen: 1. Etzenborn, 2. Sattenhausen 2, 3. Dransfeld, 4. Obernfeld 1, 5. Rittmarshausen, 6. Mingerode 1, 7. Gelliehausen 2, 8. Bodensee 3, 9. Krebeck, 10. Güntersen, 11. Esplingerode, 12. Settmarshausen, 13. Benniehausen, 14. Desingerode, 15. Reyershausen, 16. Beienrode, 17. Lenglern 2, 18. Niedernjesa/Stockhausen, 19. Lenglern 1, 20. Bovenden, 21. Diemarden, 22. Bodensee 1, 23. Eddigehausen, 24. Gelliehausen 1, 25. Adelebsen, 26. Sattenhausen 1, 27. Rosdorf, 28. Mackenrode 2, 29. Seulingen, 30. Mingerode 2, 31. Seeburg, 32. Wollbrandshausen, 33. Mengershausen, 34. Rollshausen, 35. Mackenrode 1, 36. Obernfeld 2, 37. Germershausen, 38. Bremke, 39. Reinhausen.