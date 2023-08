Dransfelder Künstler Ruschinski widmet sich dem „Fachwerk5Eck“

Von: Jens Döll

Teilen

Das Wappen von Dransfeld und der Gaußturm als Karussell: Bernhard Ruschinski schmückt die Wände seines Hauses in Dransfeld mit seinen Werken. (Archiv) © Jens Döll

Der Künstler Bernhard Ruschinski widmet sich dem „Fachwerk5Eck“. Seine Werke hängen schon in einigen Rathäusern in der Region.

Dransfeld – Fünf Fachwerkstädte in Südniedersachsen, die eng zusammen arbeiten und den Tourismus in der Region fördern. Das ist das Ziel der Arbeitsgruppe „Fachwerk5Eck“, zu der auch Hann. Münden gehört. Künstler Bernhard Ruschinski aus Dransfeld hat das „Fachwerk5Eck“ zum Anlass für eines seiner Werke genommen. Er hat die Wappen der fünf Städte Duderstadt, Münden, Einbeck, Northeim und Osterode am Harz zusammengestellt, jedes ist mit einer anderen Farbe grundiert.

Wappen der fünf Fachwerkstädte in Szene gesetzt

Unter den Wappen ist „Die Perlen Südniedersachsens“ zu lesen. Das Original ist 50 mal 70 Zentimeter groß, teilt der Künstler mit.

„Jede dieser fünf Städte bekommt einen Nachdruck, der Aufwand fünf Mal das gleiche Bild zu malen, wäre zu groß“, teilt Ruschinski mit. Die Wappen seien sehr filigran zu zeichnen.

Der Tourist-Info in Münden habe er schon ein Exemplar übergeben. „Man war ganz begeistert“, heißt es vom Künstler. Seit 20 Jahren gehört Malen zu seinen Hobbys. Vor allem humoristische Werke haben es ihm angetan, verrät er. Eine Inspiration sind dabei die Sketche von Loriot oder die Zeitschrift Pardon. Beispielsweise hat er schon einen verknoteten Gauß-Turm, den Turm als Kettenkarussell und den Dransfelder Bahnhof als ICE-Halt gemalt. Auch die Mündener Tillyschanze gehört zu seinem „Lieblingsobjekten“. So beim Werk „Vier Türme im Zwiegespräch“.

Die Wappen der fünf Städte des „Fachwerk5Ecks“. © Bernhard Ruschinski

Seit mehr als 20 Jahren malt „Ruschi“

Der Eiffelturm, die Tillyschanze in Münden, der Schiefe Turm von Pisa und ein Leuchtturm unterhalten sich auf diesem „Ruschi“-Bild. Bernhard Ruschinski malt mit Abtönfarbe auf Hartfaser. Das sind Platten, wie sie auch als Rückwände von Schränken verwendet werden.

Ruschinskis Werke hängen in seinem Haus an der Dransfelder Gerlandstraße, aber auch in zahlreichen Rathäusern der Region. Auch dem Krankenhaus im Göttinger Stadtteil Weende hat er ein Bild geschenkt, als Dank für eine Operation. (Jens Döll)

Lustige Werke des Künstlers Ruschinski aus Dransfeld Fotostrecke ansehen