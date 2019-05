Mehr Geld für Familienzentrum: Landkreis investiert 60.000 Euro

Drei statt zwei Frauen kümmern sich jetzt darum, dass im Familienzentrum der Samtgemeinde Dransfeld (FamS) alles läuft. Und auch mehr Geld können sie nutzen.

Denn früher standen früher 12.000 Euro zur Verfügung, jetzt sind es 60.000 Euro. Das FamS ist damit Familienzentrum Plus und kann seine Angebote erweitern. Es wurde aufgestockt, weil dort überzeugende Arbeit geleistet wurde, beschrieb es Kreisrat Marcel Riethig, als die Aufwertung am Freitag gefeiert wurde. Seit 2012 gebe es Familienzentren im Landkreis, mittlerweile in fast jeder Gemeinde. Eine dreiviertel Million Euro investiere der Kreis jährlich in diese Zentren. Das Ziel dabei ist ein langfristiges: Die Zentren sollen Familien stark machen, Kindern helfen, gut aufwachsen zu können, und bei Problemen früh Hilfe anbieten oder vermitteln.

Damit hofft man, den Jugendhilfebedarf von vornherein kleiner zu halten. Die jetzt gewährte Förderung läuft auf zwei Jahre, sagte Riethig, er betonte aber, dass das Programm langfristig angelegt sei. Das FamS gibt es seit 2016. Deutsches Rotes Kreuz und Samtgemeinde arbeiten hier zusammen. Die Ansprechpartnerinnen sind in Teilzeit für das FamS da und stehen ansonsten in ihren anderen Berufen: Aue als Gleichstellungsbeauftragte und zuständig für das Bündnis für Familie bei der Samtgemeinde, Kluger und Rohrig in der DRK-Kindertagesstätte in Jühnde. So bleiben sie direkt in der Arbeit und im Kontakt mit den Familien vernetzt.

Die Herausforderungen für Familien wachsen, sagte Kreisrat Marcel Riethig, als er am Freitag offiziell dem Familienzentrum der Samtgemeinde Dransfeld das „Plus“ überbrachte. Oft seien beide Eltern berufstätig, Familienstrukturen änderten sich. Das dezentrale Modell des Familienzentrums in der Samtgemeinde Dransfeld (FamS) nannte er zukunftsweisend: Dort gibt es nicht eine feste Adresse, sondern das Familienzentrum macht seine Angebote überall in der Samtgemeinde, eben dort, wo die Menschen sind.

Dennoch, ergänzten Bettina Aue und Jennifer Kluger: „Für einige Gruppen und Veranstaltungen wäre ein zentrales Haus schon schön“. Zurzeit müsse man oft erst sehen, „wo wir unterkommen können“. In verschiedenen Kindergärten, im Gemeindesaal oder in der Stadthalle, im Multifunktionsraum oder in der Bücherei bietet das FamS Informationen und Treffpunkte, vom Café Kinderwagen bis zum Väterfrühstück oder pädagogischen Elternabenden. Bei Willkommensbesuchen erhalten frischgebackene Eltern eine ganze Tasche voll Informationen. Und andererseits ziehen auch die Eltern mit – und organisieren beispielsweise den Kinderkarneval.

Dabei arbeitet das FamS mit einer ganzen Reihe anderer Institutionen zusammen – wie Präventionsrat, Kinder- und Jugendbüro, Diakonie und Samtgemeindebücherei, mit der AWO-Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, dem Diakonischen Werk oder der Koordinierungsstelle „Frauenförderung in der privaten Wirtschaft“. Etliche davon präsentierten sich in der Stadthalle und nutzten die Gelegenheit, Kontakte untereinander zu pflegen. In den zwei Jahren, seit das FamS besteht, sei ein gutes Netzwerk entstanden, skizzierten es Aue und Kluger.

Pläne für die Zukunft hat das Team vom FamS natürlich auch: Für den 4. Juni ist ein „internationales Kochen“ terminiert, 17 Uhr in der Küche der Oberschule. Ein Café Kinderwagen auch in Scheden anzubieten, ist ein weiterer Punkt.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist mehrfach Thema, es geht um den Wiedereinstig nach der Familienphase, um Ausbildung in Teilzeit und das Für und Wider von Minijobs. Mit der EUTB (Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung) soll eine regelmäßige Beratung installiert werden.

+ Sie tanzten und sangen: Die Kinder der C arl Friedrich Gauss Schule waren für den Showteil der Feier zuständig. © Bettina Sangerhausen

Kinder und Familie seien ein Schwerpunktthema in der Samtgemeinde, sagte Manfred Menke als stellvertretender Samtgemeindebürgermeister. Man biete ausreichend viele Kita-Plätze, wenn auch nicht immer in der Wunscheinrichtung und versuche, so weit wie möglich Wünschen nach verlängerten Öffnungszeiten nachzukommen. Das FamS sei eine wichtige Säule in der präventiven Arbeit.

Petra Reußner, Geschäftsführerin des DRK Kreisverbandes Göttingen-Northeim schenkte den drei Frauen im FamS-Team Blumen und schloss sich dem Lob der Vorredner an.

Der Applaus des Tages ging mehrmals an die Kinder der Carl Friedrich Gauss Grundschule Dransfeld: Diese sangen und tanzten sich in die Herzen der Gäste. Sie hatten dafür mit ihrer Schulleiterin Stephanie Bachmann eine Menge Text und Choreografie auswendig gelernt, was sie selbstbewusst und lebendig aufführten.