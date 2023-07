Löwenhagen: Kita bekommt Zertifikat „Waldkönner“

Von: Jens Döll

Teilen

Stolz auf die Auszeichnung: Jenny Baake (Erzieherin, von links) , Julia Klimmer (Einrichtungsleitung) und Dorit Bernardt (Erzieherin). © Jana Kasper

Kita bekommt Auszeichnung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Dieses Zertifikat heißt „Waldkönner“ und wird von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald verliehen.

Löwenhagen – Der Kindergarten St. Michaelis in Löwenhagen (Samtgemeinde Dransfeld) hat die Auszeichnung „Waldkönner“ erhalten. Das Zertifikat wird von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) vergeben und würdigt das besondere Engagement der Einrichtung für die Vermittlung der Bedeutung des Waldes im Bildungsalltag. Das teilt Jeanine Rudat, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Göttingen-Münden, mit.

Löwenhagen: Kita bekommt Zertifikat

„Wir legen in unserer Einrichtung einen besonderen Fokus auf das Erleben und Bewegen in der Natur“, wird Einrichtungsleiterin Julia Klimmer zitiert. „Unser Kindergarten St. Michaelis, idyllisch gelegen und von Wald, Wiesen und Feldern umgeben, bietet den Kindern eine einzigartige Umgebung, um die Natur spielerisch zu erkunden und zu erleben. Das Ziel ist es, den Kindern ein Verständnis für ökologische Zusammenhänge und Umweltbewusstsein zu vermitteln“, heißt es weiter.

Die Zertifizierung zum „Waldkönner“ stelle hohe Anforderungen an die Einrichtung. Regelmäßige Bildungsangebote mit Bezug zum Wald, eine kontinuierliche inhaltliche und zeitliche Umsetzung, Beteiligung der Kinder und benannte Zuständigkeiten im Team sind nur einige der zu erfüllenden Kriterien.

„Die Auszeichnung bringt zahlreiche Vorteile für unseren Kindergarten mit sich“, wird Klimmer zitiert. Neben kostenlosen Bildungsmaterialien und Fortbildungsmöglichkeiten stärke die Auszeichnung auch das Profil der Einrichtung und fordere die Kommunikation des besonderen Engagements nach außen. Zudem werde der Kindergarten Teil des bundesweiten Bildungsnetzwerkes der „Waldkönner“-Einrichtungen. Klimmer und ihr Team seien sehr stolz auf die Auszeichnung, da sie darin eine Bestätigung für ihre kontinuierliche Arbeit und ihr Engagement in der Waldpädagogik sehen würden.

„Waldkönner“ von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald verliehen

Durch den Fokus auf den Wald und die Natur erhalten die Kinder zahlreiche Erfahrungen und lernen, Verantwortung für ihre Umwelt zu übernehmen. Klimmer abschließend: „Die Auszeichnung ist für uns nicht nur eine Ehre, sondern auch ein Ansporn, die waldpädagogische Arbeit weiterhin zu intensivieren und kontinuierlich zu verbessern. Wir werden auch in Zukunft unser Bestes geben, um den Kindern ein unvergessliches Naturerlebnis zu bieten und sie auf spielerische Weise für den Schutz und die Bedeutung des Waldes zu sensibilisieren.“ (Jens Döll)

In der Region gibt es auch eine Waldkita in der Gemeinde Staufenberg, Ortsteil Escherode. In Bonaforth (Hann. Münden) soll eine solche Einrichtung auch entstehen.