Zaun bewahrt Frösche und Molche vor dem Tod

© Per Schröter

Durch die frühlingshaften Temperaturen begann in der vergangenen Woche so früh wie selten zuvor die Wanderung der Kröten, Frösche und Molche von ihren Winterquartieren zu den Laichgewässern.

Adelebsen/Dransfeld – So auch am nordwestlichen Ortsrand von Adelebsen, wo Jahr für Jahr hunderte der Amphibien die Lödingser Straße (L 554) überqueren.

Um zu verhindern, dass sie bei ihrer Wanderung von Autos überfahren werden, stellten Mitglieder des Nabu Samtgemeinde Dransfeld am Samstag einen rund 250 Meter langen Schutzzaun auf.

„In den vergangenen Jahren haben wir an dieser Stelle jeweils mehrere hundert Erdkröten, Grasfrösche und Molche über die Straße geleitet“, sagt Nabu-Vorstandsmitglied Walter Peters. Dafür werde der Zaun mit zahlreichen Eimern bestückt, die als Fangvorrichtung dienen. „In den kommenden Wochen werden diese dann morgens und abends kontrolliert“, so Peters. „In der Hauptwanderzeit abends sogar mehrfach.“

Dabei werden die gefangenen Amphibien nach Art und Geschlecht bestimmt. Dadurch soll einerseits das vorkommende Artenspektrum erfasst, andererseits ein statistischer Überblick über die Bestandsentwicklung der Populationen gewonnen werden. „Außerdem dienen die Aufzeichnungen dazu, künftige Schutzmaßnahmen an dieser Stelle zu optimieren.“

Aktiv unterstützt wurde die Aktion, an der sich ein Dutzend fleißige Helfer beteiligten, auch von zwei engagierten Adelebsern. „Unser Ziel ist es, dass der Schutzzaun hier und an anderen Stellen durch feste, vom Straßenrand etwas abgerückte Barrieren ersetzt wird“, sagt der Nabu-Vorsitzende Dr. Jürgen Endres. Bis es soweit ist, werden man jedoch weiterhin die grünen Schutzzäune aufstellen.

Für die kommenden Wochen plane der Nabu Samtgemeinde Dransfeld noch entsprechende Aktionen an der Papiermühle in Eberhausen und an der Landesstraße zwischen Adelebsen und Offensen.

Helfer gesucht

Ehrenamtliche Naturschützer stellen an vielen dieser und weiterer Straßenabschnitte im gesamten Landkreis Göttingen Fangzäune auf. Autofahrer sollten hier während des Zaunaufbauens und in den Nächten der Amphibienwanderungen besonders vorsichtig fahren., informiert der LAndkreis Göttingen.

Für Aufbau und Betreuung der Krötenzäune werden von Naturschutzgruppen vielfach noch freiwillige Helfer gesucht.

Informationen gibt es bei der unteren Naturschutzbehörde, Telefonnummer 05 51/52 54 49 oder per E-Mail an naturschutz@landkreisgoettingen.de.