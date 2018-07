Campingplatz Dransfeld bietet barrierefreie Unterkünfte

Dransfeld. Häuser auf Anhängern verbindet man eher mit den Straßen der USA. Autofahrer konnten dieses Phänomen nun auch in Dransfeld beobachten.

Ein roter Trecker zog ein graues Haus den Berg zum Campingplatz am Hohen Hagen hinauf – größer als die Zugmaschine, voll ausgestattet mit Küche, Bad, zwei Schlafzimmern und barrierefrei.

Damit wollen Bernd und Jutta Lesser ihren Campingplatz fit für die Besucher der Zukunft machen. „Angefangen hat alles mit einem Stück Rasen“, erinnert sich Geschäftsführer Bernd Lesser. Seit 30 Jahren betreibt das Paar schon den Fünf-Sterne-Platz am Hohen Hagen, der 1960 gegründet wurde, so Lesser.

In zwei Jahren wollen sie in Rente gehen, bis dahin soll das Angebot an die neuen Bedürfnisse der Besucher angepasst sein, mit dem Konzept „Camping 2020“. Das umfasst ein umfangreiches Freizeit-, Wellness- und barrierefreies Angebot. Mit dieser Idee hat sich der Campingplatz auch um den Innovationspreis 2018 des Landkreises Göttingen beworben, der im November zum 16. Mal verliehen wird.

Mit dem „360-Grad-Konzept“ konnten sich Lessers bereits Anfang des Jahres gegen 2000 Mitbewerber um den ADAC-Camping-Award 2018 durchsetzen. Vier Plätze deutschlandweit erhielten diese Auszeichnung. Das Angebot richtet sich an Familien mit pflegebedürftigen Personen. „Um den Angehörigen einen erholsamen Urlaub zu ermöglichen, haben wir Kooperationen mit anliegenden Unternehmen geschlossen. Zum Beispiel kann ein Pflegedienst die Familie entlasten“, sagt Bernd Lesser. Außerdem könne ein Physiotherapeut sowie ein rollstuhlgerechtes Taxi gebucht werden. Ein ortsansässiger Orthopäde biete einen Rollstuhl-Reparatur-Service an, die Apotheke bringe Medikamente in die Rezeption und „Dinge des alltäglichen Gebrauchs“ würden bis zur Unterkunft geliefert.

Speziell geschultes Personal begleite Gäste zu Veranstaltungen. Die Sanitäranlagen, das Restaurant und der Parkplatz sind ebenfalls barrierefrei. Drei „Handicap-gerechte“ Häuser stehen bereits auf dem Platz. Diese kann man jedoch nur über Stufen erreichen und sind zum Beispiel für Blinde geeignet, so Lesser. Das neue Haus ist nun barrierefrei und damit auch für Rollstuhlfahrer zugänglich. „Die ersten Häuser waren ein Test, wie es um die Nachfrage für ein behindertengerechtes Angebot steht. Eventuell werden wir weitere barrierefreie Häuser anbieten“, sagt Lesser. „Unsere Idee sehen wir aber durch die Nachfrage bereits bestätigt.“