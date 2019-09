Dransfeld: Bauverein spendet Bänke für das Erlebnisbad

Wetterfest und schwer sind die beiden neuen Bänke, die jetzt zusätzlich für die Badegäste in Dransfeld bereit stehen. Der Gemeinnützige Bauverein Hann. Münden hat sie gespendet.

Rund 1000 Euro haben beide zusammen gekostet. Dirk Aue, Dransfeld, der Mitglied im Aufsichtsrat des Bauvereins ist, hatte die Spende vorgeschlagen und bei Geschäftsführer Jörg Wieland offene Türen eingerannt.

Immerhin fünf Prozent seiner Wohnungen habe der Bauverein in Dransfeld, sagt Wieland. Die Bänke seien aus recyceltem Kunststoff, wiegen je gut 80 Kilogramm und sind unempfindlich gegen Nässe, „also optimal für ein Schwimmbad“.

Zwei weitere hat der Bauverein in Dransfeld für die Mieter seiner Immobilie in der Bürgermeister-Schulze-Straße in Dransfeld aufgestellt, eine vor der Geschäftsstelle in Hermannshagen.

Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers nahm die Bänke fürs Freibad in Empfang. Fördervereinsvorsitzenden Herbert Ahlborn freut die Zuwendung ebenfalls. Der Förderverein hatte ebenfalls zwei Bänke angeschafft und auch fünf Liegen, was von den Gästen sehr gut angenommen werde.

Zurzeit überlege man, eine kleine Fotovoltaikanlage anzuschaffen – so dimensioniert, dass sie genug Strom für eine der Pumpen liefert.