Dransfelder Mitfahrbank braucht Betreiber

Für Mitfahrerbänke in der Samtgemeinde Dransfeld setzt sich Ulrich Maschke, Die Linke, ein.

Sein Ziel, dass die Samtgemeinde Dransfeld selbst solche Bänke aufstellt und betreibt, hat er im Rat nicht erreicht, obwohl die Idee nicht grundsätzlich schlecht ankam.

So habe die Gemeinde Niemetal bereits Standorte ausgeguckt, wo man solche Bänke aufstellen könnte, erinnerte Ratsmitglied Dr. Klaus Heinemann, Bürgermeister der Gemeinde Niemetal. Auf einer Pilotstrecke könne man so Erfahrungen sammeln. Heinemann: „Es muss aber etwas Privatrechtliches sein.“

Eine Zusage, zwei Bänke zu finanzieren gebe es auch bereits, verriet Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers. Damit fehlten nur noch Spenden für einen „Galgen“, eine Vorrichtung, an der Schilder mit dem gewünschten Fahrtziel angehängt werden können.

Eilers machte auch klar, dass die Samtgemeinde selbst nicht als Betreiber dieser Mitfahrgelegenheiten auftreten werde: Der Samtgemeindeausschuss habe beschlossen, die Initiative mit Flächen und Werbung zu unterstützen, aber nicht den Betrieb zu übernehmen. Für die Samtgemeinde wäre der Betrieb zu aufwendig: Als Betreiber wäre die Gemeinde auch in der Verantwortung, hatte Eilers schon im Ausschuss für Freizeit, Gleichstellung, Jugend, Senioren und Soziales erklärt. Und das sei in puncto Haftpflichtversicherung nicht so einfach.

Der Behauptung Maschkes, jeder Autofahrer sei mit seiner privaten Haftpflicht ausreichend versichert, widersprach Ingrid Rüngeling, FWG: Es gebe sehr individuelle Versicherungen, vor allem, wenn es um Regress gehe, sei das alles andere als einfach.

Auch Hans-Jürgen Beister unterstrich, es müsse sich ein anderer Betreiber finden, nicht die Samtgemeinde. Er habe sich im Internet umgesehen, wo es Mitfahrerbänke gebe, und auch telefoniert. Bremen und Bad Pyrmont nannte er als Beispiele. „Es läuft nicht“, sagte er. Man habe dort eher verhalten auf seine Fragen geantwortet.

Die Mitfahrbank ist praktisch geordnetes Trampen: Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, setzt sich auf die speziell gekennzeichnete Bank, zeigt per Schild an, wohin er möchte und hofft, dass ein Autofahrer mit demselben Ziel ihn sieht und mitnimmt.

Rubriklistenbild: © Moritz Gorny