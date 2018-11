Erlebnisbad Dransfeld mit Rekorden

Hundeschwimmen im Erlebnisbad Dransfeld am 30. September: Die tierfreundliche Veranstaltung brachte 1000 Euro in die Kasse des Fördervereins.

Dransfeld. Auch, wenn noch nicht alle Rechnungen abgeschlossen sind, eines ist schon jetzt klar: Der Jahrhundertsommer hat dem Erlebnisbad Dransfeld Rekorde beschert, die es jetzt sogar möglich machen, geschobene Sanierungsarbeiten vor der nächsten Saison in Angriff zu nehmen.

Das berichtete Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers am Donnerstag im Ausschuss für Freizeit, Gleichstellung, Jugend, Senioren und Soziales.

Details könne er erst nach Abschluss aller Rechnungen nennen, aber mit Eckdaten wartete Eilers bereits auf. Gut 86 000 Euro netto seien über den Eintritt in dieser Saison eingenommen worden – im vorigen Jahr waren es 49 400 Euro. Das Bad habe noch nie höhere Einnahmen als dieses Jahr gehabt, noch nicht einmal im Supersommer 2013, als rund 72 000 Euro in die Kasse kamen.

Allein über den Verkauf der Tageskarten für Erwachsene habe man 11 100 Euro eingenommen, voriges Jahr waren es 5400 Euro. Das zeige, dass viele spontan das Dransfelder Bad wählten.

Etwas weniger Jugendliche seien gekommen, der Verkauf von Familienkarten und den Karten für Alleinerziehende sei etwa gleich geblieben. Die Campinggäste machten rund 11 000 Euro der Einnahmen aus.

Mehr Gäste bedeutete auch, mehr Stromverbrauch und höherer Reinigungsaufwand, so Eilers weiter. Die Kosten für die häufigere Reinigung bewegen sich aber auf einem niedrigen Niveau. Wie viel man für den Strom am Ende tatsächlich zahlen müsse, sei noch nicht raus, da die Samtgemeinde Industriestrom beziehe mit variierenden Preisen je nach Abnahmemenge.

Die Energiekosten im Freibad seien in den vergangenen Jahren deutlich gesenkt worden. Habe man früher fast 30 000 Euro gezahlt, sei es heute weniger als ein Drittel. Dank des Fördervereins liefert Solarthermie mittlerweile Wärme.

Negativ zu Buche schlug zwar in der abgelaufenen Saison, dass die Dosieranlage für Chlor und Co kaputt ging –hier habe man 32 000 Euro ausgeben müssen –, aber dafür sei die Anlage jetzt auf dem neuesten Stand und könne die Dosierung viel feiner steuern, was langfristig auch wieder Geld spare.

Im Ausblick auf die nächste Saison sagte Eilers, die Fliesen im Eingangsbereich sollen durch einen so genannten Industriebelag ersetzt werden. Dann bräuchte man nicht jedes Jahr aufs neue Fliesen ersetzen, die über den Winter durch Frost zerbrochen sind. Man suche noch nach einem geeigneten Belag, der auch bei Nässe rutschfest ist. Die Fliesen im Kinderbecken müssten erneuert werden. Die Erneuerung der Filteranlagen soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Dank der guten Einnahmen in diesem Jahr sei das möglich.