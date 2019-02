Grüne: Entwicklung am Gaußturm Ja, aber naturnah

Im Bauausschuss der Samtgemeinde Dransfeld ist eine Debatte um die Flächennutzung am Hohen Hagen entbrannt.

Dransfeld – Das Gebiet rund um den Gaußturm auf dem Hohen Hagen über Dransfeld soll stärker belebt werden. Darin sind sich die Kommunalpolitiker in Stadt und Samtgemeinde Dransfeld einig. Was aber unter einer besseren Erschließung für Erholung und Tourismus zu verstehen ist, dazu gab es in der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Planen und Umwelt der Samtgemeinde Dransfeld am Dienstag eine engagierte Diskussion.

Die Kritikpunkte

Stein des Anstoßes war, dass weder über den Investor, der sich aktuell für das Gebiet interessiert, noch über dessen Ideen etwas bekannt sei.

Als der Ausschuss nun entscheiden sollte, ob er dem Rat eine Änderung des Flächennutzungplanes empfiehlt, wandte Renate Kassner-Daber, Grüne, ein: Bevor man eine solche Entscheidung treffe, müsse man genauer wissen, um was es überhaupt geht. Die Grünen stünden einer „umwelt- und naturschutzfreundlichen Entwicklung des Gebietes am Hohen Hagen für Erholungszwecke grundsätzlich positiv gegenüber“, begründeten sie ihre Anträge zum Thema.

Über Art und Umfang der Entwicklungsziele müsse aber zunächst diskutiert und auch genauer definiert werden, was mit einer touristischen Entwicklung gemeint sei. Mit ihrem Anliegen, die Abstimmung auf die nächste Bauausschusssitzung zu vertagen, fand sie keine Mehrheit (eine Ja-Stimme, drei Nein und drei Enthaltungen). Damit waren auch die darauf aufbauenden Anträge, die Verwaltung solle bis dahin ausführliche schriftliche Informationen zur Verfügung stellen und der Investor möge seine Ideen, gegebenenfalls in nicht-öffentlicher Sitzung, vorstellen, hinfällig.

Die Abstimmung

Die CDU wollte in die Beschlussformulierung ausdrücklich aufgenommen wissen, dass mit der Empfehlung eine Änderung des Flächennutzungsplanes lediglich auf den Weg gebracht werde. Auch die CDU hatte beklagt, vorab zu wenig Informationen über die Hintergründe für die Änderung der Flächennutzung bekommen zu haben. Mit der Änderung der CDU stimmte der Ausschuss bei einem Nein von den Grünen mit sechs Stimmen dafür, den Flächennutzungsplan anzupacken.

Das Verfahren

Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers hatte eingangs erklärt, dass es jetzt zunächst darum gehe, das Verfahren überhaupt ins Rollen zu bringen.

Die Sonderfläche für „Erholung und Tourismus“ am Gaußturm soll erweitert werden, um den Weg für weitere Planungen dort frei zu machen. Für den Flächennutzungsplan ist die Samtgemeinde zuständig. Über alle Details werde dann im Zuge des Verfahrens gesprochen, in dem zum Beispiel auch die Naturschutzverbände Stellung beziehen könnten. Bevor der Flächennutzungsplan geändert werde, laufe auch noch das Verfahren, um die Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet herauszunehmen. Betroffen ist in etwa der alte Steinbruch, grob beschrieben das Dreieck, das durch den Geologiepfad eingegrenzt wird.

Der aktuelle Interessent halte sich bedeckt, um nicht die Konkurrenz auf seine Idee aufmerksam zu machen. Darauf nehme die Verwaltung Rücksicht.

„Verwaltung verweigert Informationen zum Vorhaben“

Helga Zeddies vom Naturschutzbund, Samtgemeinde Dransfeld, plädierte dafür, die Naturschützer nicht nur über die offiziellen Stellungnahmen zu beteiligen, sondern sie früher einzubeziehen. Sie bot an, dass Nabu-Mitglieder, Investor und Verwaltung das Gelände gemeinsam besichtigten, um von vornherein auf mögliche Problemstellen aufmerksam zu machen und Lösungen zu suchen. Er wolle prüfen, ob das möglich sei, sagte Samtgemeindebürgermeister Eilers, auch in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. Zeddies bezweifelte erneut, dass eine Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet, wie vom Landkreis gefordert, tatsächlich unbedingt sein müsse.

Unterdessen hat auch der Samtgemeindeverband Bündnis 90/ Die Grünen zu der Thematik Stellung bezogen: „Die Verwaltung verweigerte den Ratsmitgliedern – sogar im nicht-öffentlichen Verwaltungsausschuss – die Informationen zum geplanten Vorhaben. Die Verwaltung weiß mehr als die Politik, verlangt aber von den politisch verantwortlichen Beschlussgremien blinde Entscheidungen ohne Kenntnis der Sachlage“. Die Grünen erwarteten, „dass die Verwaltung bis zu den noch ausstehenden Ratssitzungen in Stadt und Samtgemeinde die Fraktionen so informiert, dass die Räte auch fundierte Entscheidungen treffen können.“