Hasenmelkerfest war ein Publikumsmagnet

© Per Schröter

Dransfelder Gesöff: In historischen Kostümen schenkten Mitglieder des Dransfelder Verschönerungsvereins ein spezielles Getränk an die Besucher aus.

© Per Schröter

Dransfeld. Einen regelrechten Massenansturm erlebte am Sonntag die für den Autoverkehr gesperrte Lange Straße in Dransfeld. Dort veranstaltete der Gewerbeverein von Dransfeld das traditionelle Hasenmelkerfest.

Neben Ständen mit Kunstgewerbe und kulinarischen Köstlichkeiten sowie diversen Aktivitäten für die jüngeren Besucher nutzten die Dransfelder Vereine wieder die Gelegenheit, sich bei diesem Stadtfest den Besuchern zu präsentieren. Das Foto zeigt Mitglieder des Verschönerungsvereins in historischen Gewändern, die an das Publikum entlang der Lange Straße das „Dransfelder Gesöff“ ausschenken. (per)