Kita-Kinder forschten zur Wunderwelt Wasser

Scheden. Die DRK-Kindertagesstätte Scheden hat sich etwas Besonderes für die Kinder überlegt: An "Wasserforschungstagen" lernten sie nun allerlei Spannendes zum Thema Wasser.

Warum schwimmen Äpfel, Birnen aber nicht? Löst sich Würfelzucker tatsächlich in Wasser auf? Und verläuft Wasserfarbe eigentlich besser, wenn man sie durch einen langen oder durch einen kurzen Strohhalm anpustet? Spannende Fragen wie diese beschäftigten die jungen Teilnehmer bei den „Wasserforschertagen“, die in dieser Woche in der DRK-Kindertagesstätte in Scheden stattfanden. „Ich glaube, die geht unter, weil da weniger Sauerstoff drin ist als im Apfel“, sagt Moritz, nachdem er kurz zuvor eine Birne in ein kleines Aquarium geworfen hat. „Wie kommst du denn darauf?“, fragt Erzieherin Dahlia Winkelbach, die das Experiment leitet, verblüfft. „Das hat mein Papa gestern Abend gesagt“, antwortet Moritz und lächelt verschmitzt.

„Es ist toll zu sehen, mit wie viel Interesse, aber auch Spaß die Kinder hier bei der Sache sind“, sagt Kita-Leiterin Heike Suslik. Moritz sei bei Weitem nicht der Einzige gewesen, der zuhause den Eltern von den Experimenten erzählt und Tipps bekommen habe. „Genau das macht die Sache aber noch wertvoller“, meint Suslik. „Zu den Bildungsaufgaben einer Kita gehören heutzutage auch erste Erfahrungen im naturwissenschaftlichen Bereich“, sagt die Kita-Leiterin. Aus diesem Grund würden sie und ihre Kolleginnen zweimal pro Jahr solche Forschertage veranstalten. Den Einstieg dazu habe diesmal ein Tischtheaterstück gebildet, bei dem der Wassertropfen Plitsch von seiner abenteuerlichen Reise erzählte. An den folgenden Tagen gab es für die älteren Kinder dann zwölf angeleitete Experimente, für die jüngeren mehrere Wasserspiel-Stationen. „Jedes Kind kann selbst bestimmen, wann es an welcher Station sein will oder ob es lieber etwas anderes machen will“, so Suslik.

Weil am Ende aber jedes Kind einen „Wasserforscher-Pass“ als Nachweis erhielt, an welchen Stationen es teilgenommen hat, sei an den verschiedenen Stationen fast immer eine Gruppe beschäftigt gewesen.