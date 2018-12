Lang ersehnte Förderung: 2,38 Millionen für Straßensanierung in Scheden

Scheden. Ministerin Barbara Otte-Kinast hat der Gemeinde Scheden die Förderbescheide für die Sanierung der Bürgersteige und Nebenanlagen in der Quantzstraße im Wert von 779.000 Euro sowie für die lang ersehnte Sanierung der Gaußstraße mit Bürgersteigen im Werte von 1,6 Millionen Euro überreicht, berichtet Bürgermeisterin Ingrid Rüngeling.

Damit findet vor allem für die Gaußstraße ein langes Hin und Her und eine Zeit der Ungewissheit ein gutes Ende. Mit einem Fördervolumen von 73 Prozent der Bausumme habe man erreicht, dass die Anlieger größtmöglich entlastet würden, so Rüngeling, sie sei „stolz, froh und glücklich“.

Die Anträge auf Förderung habe die Gemeinde bereits 2017 gestellt. Vor allem um die Gaußstraße hatte es immer wieder Irritationen gegeben. Nachdem es zunächst gut aussah, damit in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen zu werden, rutschte Scheden nach hinten, nachdem beim Amt für regionale Landentwicklung mehr Anträge eingegangen, als Fördermittel vorhanden waren. Über eine Notlösung wurde gesprochen, über andere Fördermodalitäten, dann stand im Raum, ob eine inzwischen eingetretene Verteuerung der Baukosten berücksichtigt werde oder nicht.

Mit einem erneuten Antrag hat es nun geklappt. In einer interfraktionellen Sitzung gestern Abend wurden alle Fraktionen auf den aktuellen Stand der Planung gebracht. Einige Änderungswünsche seien eingelaufen, die eingearbeitet werden müssten, berichtet Rüngeling, dann werde die Gemeinde die Anlieger zu Versammlungen einladen. Für die Antragstellung durfte die Planung nur bis zu einem gewissen Grad fertig sein, erläutert die Bürgermeisterin. Eine endgültige Planung sei dann erst mit dem Bewilligungsbescheid möglich. Diese solle nun baldmöglichst gemacht werden, damit die Arbeiten ausgeschrieben und mit den Baumaßnahmen bald im neuen Jahr begonnen werden könne. Mit der 73-prozentigen Förderung stehe die Gemeinde Scheden gut da. Auch eine 90-prozentige sei mal im Gespräch gewesen – allerdings wäre dann die absolute Fördersumme auf maximal 500 000 Euro gedeckelt gewesen. Die verbleibenden Kosten werden von der Gemeinde Scheden und den Anliegern getragen, wobei das im Durchschnitt etwa halbe-halbe sein werde. Damit sei die Quote für die Anlieger günstiger als zum Beispiel in Neubaugebieten, wo die Anwohner 25 Prozent der Kosten übernehmen müssten, oder als in der Bachstraße, die mit 53 Prozent gefördert worden war.

Außer Scheden erhielten in Südniedersachsen noch Adelebsen, Lödigsen, Erbsen und Wibbecke Geld aus dem Fördertopf, berichtet Landtagsabgeordneter Gerd Hujahn, SPD. „Attraktive Dörfer, in denen man gut leben und arbeiten kann, sind die Grundlage für eine gesunde Entwicklung des ländlichen Raums. Gerade in Südniedersachsen profitieren die Menschen von den Investitionen in ihre dörflichen Strukturen“, betont Gerd Hujahn.