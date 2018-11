Pferd rutschte im Kreis Göttingen einen Hang herab 

Drei Einsätze der Feuerwehr am Mittwoch

+ © Feuerwehr Samtgemeinde Dransfeld Verletztes Pferd in Scheden: Das Tier war einen Hang runtergerutscht. © Feuerwehr Samtgemeinde Dransfeld

Einsatz am Mühlenhof in Scheden im Kreis Göttingen: Dort war ein Pferd an einem Hang auf einer Wiese abgerutscht. Das Tier wurde verletzt.