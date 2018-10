Proben zum Kindermusical in Dransfeld laufen - Sänger gesucht

Dransfeld. Wie weint man, wenn man gar nicht traurig ist? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekommen die Kinder bei den Proben zum Kindermusical „Israel in Ägypten“.

Zu den Proben, die laufe, können noch weitere junge Sängerinnen und Sänger hinzukommen.

Mehr als 1000 Zuschauer im Kirchenkreis haben im vergangenen Jahr das Jugendmusical „Mönsch Martin“ gesehen. Dieser große Erfolg hat die Kirchenkreisjugenddiakonin Christine Döhling und die Kirchenkreiskantorin Gabriele Renneberg dazu animiert, in diesem Jahr ein Kindermusical im Kirchenkreis auf die Beine zu stellen. In dem Stück „Israel in Ägypten – Mose und die Befreiung“, von Autor Thomas Riegler, wird die biblische Geschichte von der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Sklaverei durch Mose erzählt.

Im Mittelpunkt des 75-minütigen Musicals stehen die von Gott verhängten zehn Plagen, die fantasievoll und abwechslungsreich in Szene gesetzt werden.

Renneberg und Döhling üben mit den Kindern einmal in der Woche singen und schauspielern, spielerisch und mit viel Freude. Mit dabei ist Musik-Igel Paul, der die Kinder ermutigt und ihnen verschiedene Musikspiele zeigt. „Bei uns darf gelacht werden“, so Renneberg, denn nur wenn die Kinder Spaß beim Proben haben, könne sich das Ergebnis nachher sehen lassen, so die Kirchenkreiskantorin weiter. Bei „Mönsch Martin“ ist diese Taktik aufgegangen und auch Israel in Ägypten scheint vielversprechend. Die Kinder lernen schnell und bringen ihre eigenen Ideen mit ein.

Zurzeit proben immer donnerstags von 17 Uhr bis 18 Uhr (außer in den niedersächsischen Schulferien) 13 Mädchen und Jungen ab sieben Jahren zusammen im Gemeindehaus der St. Martini-Kirchengemeinde in Dransfeld, Pastorenberg 1. Über weitere Teilnehmer würden sich alle freuen, betont Döhling. Die Aufführungen sind geplant am 30. Juni 2019 in Dransfeld, am 25. August in Hedemünden und am 22. September in Landwehrhagen. Es soll eine extra aufgebaute große Bühne, Kulissen und individuelle Kostüme geben.

Eine Band mit Violine, Posaune, E-Piano, E-Bass und Schlagzeug wird die Kinder mit Arrangements aus den Bereichen Pop, Jazz und Klassik beim Singen begleiten. „Zum Mitmachen eingeladen sind alle Kinder ab sieben Jahren, die gerne singen, die Konfession spielt keine Rolle“, so Renneberg. Einige der teilnehmenden Kinder haben im vergangenen Jahr schon beim Jugendmusical mitgewirkt, andere haben keine Chorerfahrung mitgebracht.

Infos: Gabriele Renneberg, Tel. 05545/95 00 777, E-Mail: gabriele.renneberg@kirchenkreis-muenden.de, sowie bei Christine Döhling, Tel. 05509/8225, E-Mail: doehling@kirchenkreis-muenden.de