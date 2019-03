Tieplatz in Bühren ist künftig in Gemeindehand

© Per Schröter

Der Tieplatz in Bühren: Der historische Platz in der Mitte des Dorfes gehört nun der politischen Gemeinde, die ihn damit frei für Veranstaltungen nutzen kann.

© Per Schröter

Die Gemeinde Bühren kann künftig frei über die Benutzung des örtlichen Tieplatzes verfügen.

Bühren – Die Mitglieder des Gemeinderates stimmten am Donnerstag mit knapper Mehrheit für einen Grundstückstausch mit der bisherigen Tieplatz-Eigentümerin, der Realgemeinde Bühren.

Während die politische Gemeinde also den rund 280 Quadratmeter großen Platz im Ortszentrum erhält, bekommt die Realgemeinde ein knapp fünfmal so großes Wäldchen am Ortsausgang Richtung Varlosen überschrieben.

„Dieser Tausch geht zwar deutlich zu Gunsten der Realgemeinde, aber diese kann das Waldstück einfach besser bewirtschaften als wir“, sagte Gemeindebürgermeister Christoph Witzke (Gemeinsame Liste Bühren/GLB). Nachdem der Grundstückstausch schon seit Monaten Thema im Rat gewesen war und die Gemeindeverwaltung den Tausch mit dem Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) bereits im Detail vorbereitet hatte, äußerte Altbürgermeister Bernd Schucht (ebenfalls GLB) Bedenken.

Er forderte, dass der seiner „Erkenntnis nach der Gemeinde Bühren gehörende Weg“, der zu dem Wäldchen führt, ebenfalls der Realgemeinde übertragen wird. Da dies nach Ansicht von Bürgermeister Witzke nicht nötig sei und es den Tauschprozess nur unnötig in die Länge ziehen würde, gab er den ursprünglichen Beschlussvorschlag nach längerer Diskussion zur Abstimmung frei.

Drei der sechs anwesenden Ratsmitglieder stimmten mit ja, zwei mit nein und eines enthielt sich.