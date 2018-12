Täter erbeutet mit Enkeltrick Bares

80-Jähriger Opfer

Dransfeld. Nach dem Anruf eines Enkeltrickbetrügers hat ein 80-Jähriger in Dransfeld am heutigen Donnerstag im Laufe des Vormittags vermutlich einen höheren fünfstelligen Geldbetrag an einen unbekannten Mann übergeben. Das teilt Hauptkommissarin Jasmin Kaatz mit.