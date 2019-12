Rettungshubschrauber im Einsatz: Mutter und Kinder bei Unfall schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagnachmittag zwischen Meensen und Jühnde. Eine Mutter und zwei Kinder wurden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Meensen und Jühnde in der Samtgemeinde Dransfeld sind am Montag gegen 15.25 Uhr drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei in Dransfeld handelt es sich dabei um eine 38-jährige Frau aus Meensen und ihre beiden Kinder im Alter von acht Jahren.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Frau mit ihrem Pkw von Meensen in Richtung Jühnde unterwegs, als sie am Beginn einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die Frau und ihre beiden Kinder wurden von Feuerwehrleuten aus dem Wagen gerettet und vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Göttingen gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten noch an, so die Polizei.

Rettungshubschrauber bei Unfall bei Meensen im Einsatz

Nach Angaben von Matthias Freter von der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemeinde Dransfeld waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Dransfeld, Jühnde und Hann. Münden vor Ort. Sie befreiten die Verletzten aus dem Wagen, sicherten die Einsatzstelle, stellten den Brandschutz während der Rettungsarbeiten sicher und reinigten die Straße.

Der Rettungsdienst war mit Wagen aus Hann. Münden, Dransfeld und Friedland sowie einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 10.000 Euro.

