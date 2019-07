Wettbewerb für Kreisel in Dransfeld-West

Bau soll vorangetrieben werden

+ © Per Schröter Kreuzung mit versetzten Einmündungen: Der Ortseingang Dransfeld-West soll auch einen Kreisverkehr bekommen. © Per Schröter

Die Stadt Dransfeld will den Bau eines Kreisverkehrsplatz an der Bundesstraße 3 am Stadtausgang in Richtung Hann. Münden vorantreiben.