Riskantes Manöver bei Dransfeld: Polizei sucht Van mit ESW-Kennzeichen

Von: Jens Döll

Teilen

Die Polizei sucht nach einem Van mit ESW-Kennzeichen. © Wolfgang Cibura - stock.adobe.com

Die Polizei sucht einen schwarzen Van mit einem bestimmten Kennzeichenfragment. Dieser soll den Verkehr auf der B3 im Landkreis Göttingen gefördert haben.

Dransfeld – Zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch ein riskantes Überholmanöver ist es in Höhe einer Kuppe, auf der Bundesstraße 3 zwischen Dransfeld und Göttingen gekommen. Der Vorfall ereignete sich bereits am 10.08.2023, wie die Polizei nun am Mittwoch (23.08.2023) mitteilte.

Van mit ESW-Kennzeichen fuhr rasant

Trotz durchgezogener Linie soll ein schwarzer Van mit Eschweger-Kennzeichen (ESW) in Höhe einer Bergkuppe einen hellen Pkw überholt haben. Die 59- jährige Göttingerin, die mit ihrem Opel in Richtung Göttingen fuhr, musste daraufhin stark abbremsen und weit nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Die 59-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Zu dem verursachenden Van ist lediglich das Kennzeichenfragment, die Farbe (schwarz) und mutmaßlich der Hersteller (Ford) bekannt. Gesucht werden nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und der Fahrer oder die Fahrerin des überholten, hellen Autos. (Jens Döll)

Zeugen und Geschädigte gesucht Polizei Dransfeld, Telefon 0 55 02/99 97 90