Dransfeld: Polizei sucht Zeugen für Unfall - Passat beschädigt

Von: Jens Döll

In Dransfeld sucht die Polizei Zeugen eines Unfalls, der sich am 08.06.2023 ereignete. © HNA-Archiv

In Dransfeld sucht die Polizei nach Zeugen eines Unfalls. Dabei wurde ein Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Dransfeld - Vermutlich beim Ein-oder Ausparken ist am Donnerstag, 08.06.2023, in der Langen Straße (Bundesstraße 3) in Dransfeld (Landkreis Göttingen) ein grauer VW Passat Variant von einem anderen Fahrzeug beschädigt worden. Das berichtete die Polizei am Dienstag, 13.06.2023. Bei der Kollision entstand an dem Wagen ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Dransfeld: Auto beschädigt und weggefahren

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen 16.30 und 21.45 Uhr. Zu dem oder der Verursacher/in liegen bislang keine Hinweise vor. Die Polizei in Dransfeld ermittelt. Es werden Zeugen gesucht.

Als der Unfall passierte, war der graue Kombi in Fahrtrichtung Göttingen auf der rechten Straßenseite in Höhe der Hausnummer 38-40 abgestellt. (Jens Döll)

Zeugen gesucht Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Dransfeld, Telefon 05502 / 99979-0.