Einbruch in Barlissen: Unbekannte Menge Bargeld gestohlen

Von: Jens Döll

In Barlissen in der Gemeinde Jühnde wurde eingebrochen. Unbekannte drangen in das dortige Dorfgemeinschaftshaus ein.

In Barlissen in der Gemeinde Jühnde wurde eingebrochen. Unbekannte drangen in das dortige Dorfgemeinschaftshaus ein.

Barlissen – Unbekannte sind in Barlissen in der Gemeinde Jühnde (Samtgemeinde Dransfeld) in das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) eingebrochen, berichtet die Polizei in Hann. Münden am Donnerstag (20.07.2023).

Die Täter seien in der Nacht von Dienstag (18.07.2023) auf Mittwoch (19.07.2023) durch eine zuvor beschädigte Zugangstür mit Glaseinsatz in den Jugendraum im DGH eingedrungen und hätten Bargeld in unbekannter Höhe gestohlen, so die Polizei. Die Schadenshöhe wird laut Polizei auf 800 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei entgegen. (Jens Döll)

Zeugen gesucht Hinweise nimmt die Polizei Hann. Münden, Telefon 0 55 41/95 10 entgegen.

