Dransfelder am Wallweg ärgern sich über Ratten

Wer am Wallweg spazieren geht, kann am Bachlauf Ratten sehen, die sich in der Böschung verstecken.

Seit Monaten haben die Anwohner des Wallwegs in Dransfeld mit Ratten in ihrer Nachbarschaft zu kämpfen.

Die Nagetiere verlieren allmählich die Scheu vor menschlicher Nähe und vermehren sich stark – das berichteten Nachbarn, die sich kürzlich bei Jan-Thomas Geyer, Mitglied für die CDU im Dransfelder Rat, eingefunden hatten.

„Die Verwaltung wurde mehrfach informiert, tut aber nichts“, schrieb Geyer zuvor an die HNA. Schulkinder hätten Angst, den Schulweg zu benutzen. Er habe das Thema zuletzt im Dezember im Rat angesprochen. Die Wallanwohner seien nun ratlos, wie sie sich selber helfen sollen. Ekel vor den vielen Ratten und die Angst, dass sie Krankheiten übertragen, sorgen die Anwohner.

Dirk Aue, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes der Samtgemeinde Dransfeld, ist die Beschwerde bekannt. „Unkenntnis oder Untätigkeit kann uns nicht vorgeworfen werden“, sagt Aue. In regelmäßigen Abständen würden in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Peine Köder in der Kanalisation ausgelegt. 2018 sei dies das letzte Mal geschehen. Ein neuer Auftrag zur Rattenbekämpfung wurde nun ausgeschrieben und soll demnächst umgesetzt werden. „Von einer Rattenplage sind wir weit entfernt“, sagt Aue.

Für das gehäufte Vorkommen gebe es viele Gründe, die meist hausgemacht seien. Das könnten Komposthaufen, Vogel- und Katzenfutter oder Wertstoffsäcke sein. Neue Haushaltsgeräte arbeiteten zudem mit weniger Wasser, weshalb Abwasserkanäle weniger durchspült werden und es für die Tiere leichter sei, durch die Kanalisation zu ziehen. Wenn die Nahrungsquellen entfernt würden, dann verschwänden auch die Ratten.

Den Anwohnern des Walls ist dieser Hinweis bekannt, erzählen sie bei dem Treffen mit Ratsmitglied Geyer. Viele von ihnen bestreiten jedoch, solche Nahrungsangebote für Ratten in ihren Gärten zu haben. Alle fünf Jahre bekämpft der Wasserverband Peine Ratten großflächig im gesamten Kanalnetz, informiert Sprecherin Sandra Ramdohr auf Anfrage. Das soll 2021 wieder passieren.

Grundstückseigentümer in der Pflicht

Laut Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen ist ein Grundstückseigentümer verpflichtet, Ratten auf einem Privatgrundstück auf eigene Kosten zu bekämpfen. Gemeinden sind zuständig, wenn die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist und die Gefahr nicht durch die Bekämpfung auf einzelnen Grundstücken behoben werden kann. Menschen, Haustiere und Wildtiere dürfen nicht gefährdet und tote Ratten müssen sofort beseitigt werden.

Anwohner kämpfen vergeblich gegen Ratten

Die Anwohner des Wallwegs sind sauer. Entlang des Bachlaufs, der in Dransfeld als Schulweg oder zum Gassigehen genutzt wird, leben Ratten. Auf Privatgrundstücken sind deshalb momentan Rattenfallen zu finden. Seit Monaten werden die Dransfelder die Ratten an der Auschnippe und in ihren Gärten nicht los und warten nun auf Hilfe von der Stadt.

+ Bewohner des Wallwegs an der Auschnippe wollen die Ratten nicht in ihren Gärten und auf dem Schulweg haben. Ratsmitglied Jan-Thomas Geyer (Mitte) spricht das Thema bei der Stadt an.

Zu den Betroffenen gehören Angelika und Gerhard Düvel. Dass sie Ratten im Garten haben, haben sie durch einen Bewegungsmelder herausgefunden, erzählen sie. Die Nager kletterten an einem Torbogen hinauf, um so an die dort hängenden Maisenknödel zu gelangen. Durch diese Kletterkünste wurde das Terrassenlicht angeschaltet. Doch dadurch ließen sich die Nagetiere nicht von ihrem nächtlichen Ausflug abbringen. Christine Rehkopp berichtet, wie sie an der Parkanlage Köterwelt beobachtet habe, dass Ratten am helllichten Tag durch den Park laufen. Darauf habe sie schon bei der Stadt hingewiesen. Sandra Ludewig berichtet, wie ihr 8-jähriger Sohn auf dem Schulweg einer Ratte begegnet sei und weinend nach Hause kam, weil die Ratte ihm hinterhergelaufen sei. Rita Hauptmann erzählt von einem freien Grundstück, auf dem die Nac

hbarskinder gerne spielen. Wegen der vielen Ratten fühlten sie sich nun nicht mehr wohl. „Eklig ist das“, sagt sie.

Wann spricht man von Rattenplage

In Dransfeld sind viele Ratten zu sehen. Aber kann man schon von einer Plage sprechen? Dirk Aue von der Samtgemeinde Dransfeld sagt Nein. Das betont auch Jürgen Endres, Erster Vorsitzender des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) in der Samtgemeinde Dransfeld.

„Der Begriff Plage wird inflationär gebraucht“, sagt der Naturschützer. Von einer Plage könne man sprechen, wenn eine Art andere Arten verdränge und Ökosysteme verändere. Das sei bei den Ratten in Dransfeld nicht der Fall.

„Ratten haben sich an den Menschen angepasst“, sagt Endres. Man könne in der Stadt mehr Ratten finden als auf dem Land, weil dort natürliche Feinde fehlten und das Nahrungsangebot größer sei. „In naturnahen Ökosystemen kommen Ratten so nicht vor.“ Auch der milde Winter könne eine Erklärung für das jetzt zu beobachtende Populationswachstum sein.

Wanderratten leben überwiegend nachtaktiv und in der Kanalisation, erklärt Endres. In Dransfeld seien Fließgewässer teilweise überbaut worden. „Wenn man Ratten bei Tag sieht, zeigt das, dass ein Konkurrenzdruck unter den Tieren besteht und sie nach außen ausweichen müssen.“

Vorbeugung des Wasserverbands Peine

Der Wasserverband Peine bekämpft Ratten alle fünf Jahre vorsorglich in der Kanalisation und bei vereinzelten Aktionen in Absprache mit der Gemeinde, heißt es auf Anfrage der HNA. Zu diesem Anlass werde eine Fachfirma beauftragt, die hängende Fressköder in der Kanalisation anbringt. Die toten Tiere werden in die Kläranlagen gespült und entsorgt. Die Kosten teilten sich Verband und Gemeinde. „Die Nager nutzen das Netz „quasi als Straße unter der Erde“, sagt Sprecherin Sandra Ramdohr. Der Verband bittet daher darum, Lebensmittel nicht über die Toilette zu entsorgen, da die Tiere dadurch angelockt werden.

Der Nabu empfiehlt auf seiner Internetseite, Gitter an Kellerfenstern und Abflüssen anzubringen. Außerdem sollten keine Essensreste kompostiert oder Parktiere gefüttert werden. Wenn Ratten tagsüber angetroffen werden, dann liege ein starker Befall vor und man solle sachkundige Schädlingsbekämpfer zurate ziehen.