Dransfelder Heinrich-Sohnrey-Straße behält ihren Namen 

Die Heinrich-Sohnrey-Straße in Dransfeld behält ihren Namen, aber das Straßenschild soll einen Zusatz erhalten, der auf Sohnreys nationalsozialistischen Tendenzen hinweist.

Das hat der Rat der Stadt Dransfeld in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Drei Ratsmitglieder stimmten dagegen, es gab eine Enthaltung. Zwei Jahre ist der Antrag von Ulrich Maschke, Die Linke, alt, die Heinrich-Sohnrey-Straße in Dransfeld umzubenennen. Immer wieder war über das Thema diskutiert worden, im September auch mit Fachleuten und Bürgern in der Stadthalle, zuletzt im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt vergangenen Montag.

Im Ausschuss hatte die SPD einen anderen Antrag eingebracht: Straßennamen behalten, aber ein Zusatzschild anbringen, das auf Sohnreys umstrittene Seite hinweist. Im Ausschuss war dieser Vorschlag einstimmig angenommen worden.

Im Stadtrat war das Ergebnis gemischter: Ulrich Maschke lehnte den SPD-Antrag ab. Sohnrey sei ein Volksverhetzer gewesen. Die Erklärung, Sohnrey habe aus wirtschaftlichen Gründen mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet, lasse er nicht gelten: Zu der Zeit sei Sohnrey schon ein alter Mann gewesen, der bei seinen Kindern gelebt habe.

Andere Schriftsteller seien „auf der menschlichen Linie“ geblieben. Maschke fordert daher: Die Straße solle wieder ihren alten Namen, Jühnder Weg, erhalten. Für die Anwohner dürften dadurch keine Kosten entstehen, denn schließlich sei es auch der Rat gewesen, der einst aus dem Jühnder Weg die Heinrich-Sohnrey-Straße gemacht hatte.

Petra Kliemand erklärte für die SPD, der Straßenname sei nicht als Ehre, sondern als Mahnung zu verstehen. Sie nannte Sohnrey einen geistigen Brandstifter. Aber gerade deshalb dürfe man nicht vergessen, wofür auch die Sohnrey-Gesellschaft sorge.

Jan-Thomas Geyer sagte, in der Diskussion mit den Bürgern habe er den Eindruck gewonnen, dass die Anwohner den jetzigen Straßennamen bevorzugten oder zumindest damit einverstanden seien. Man müsse die Geschichtsaufarbeitung sichtbar machen.

Anja Bleyer, Freie Wählergemeinschaft Dransfeld (FWGD), würde die Straße lieber umbenennen, würde dann aber auch darauf bestehen, dass den Anwohnern kein finanzieller Schaden entstehe. Sie stimmte gegen den SPD-Antrag. Bernd Lesser, ebenfalls FWGD, vertrat die Ansicht, mit einem Zusatzschild am Straßennamen einen Beitrag gegen das Vergessen zu leisten.

Günther Schwethelm, Die Grünen, warf der SPD eine „windelweiche Haltung“ vor und sagte, eigentlich schäme er sich für den Rat, denn Sohnrey sei einer, der den Nationalsozialisten den Weg bereitet habe. Nur ein Zusatzschild „ist viel zu schwach“. Schwethelm stimmte gegen den Vorschlag der SPD.

Henning Mundt, SPD, wiederum betonte, der Zusatz solle dazu anregen, sich mit der Person Sohnreys und dessen Zeit auseinanderzusetzen. Mit anderen Personen der Zeitgeschichte geschehe das auch. Er empfahl, die Ausstellung über Luthers Judenbild in der Martini-Kirche zu besuchen.

Folgender Text, derselbe, wie bereits in Bovenden, wird in Zukunft auf dem Zusatzschild in Dransfeld zu lesen sein: „Heinrich Sohnrey (1859-1948), in Jühnde geborener Schriftsteller und konservativer Sozialreformer, erwarb sich Verdienste um die Verbesserung der Lebensverhältnisse auf dem Land und die Pflege ländlichen Brauchtums.

Seine fremdenfeindlichen und rassistischen Überzeugungen, von denen er auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht abrückte, ließen ihn jedoch auch zum Unterstützer des nationalsozialistischen Regimes werden. Eine Gesamtbewertung muss deshalb zwiespältig ausfallen.“