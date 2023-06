Ehemalige Synagoge in Dransfeld wird zum Raum der Erinnerung

Von: Kira Müller

Ehemalige Synagoge: Vieles ist erhalten geblieben und restauriert worden. © Kira Müller

Die ehemalige Synagoge in Dransfeld wird mit neuem Leben gefüllt: Sven und Katrin Stichtenoth haben sie restauriert und einen „Raum der Erinnerung“ erschaffen.

Dransfeld – Ein Raum zum Erinnern, ein Raum zum Trauern, aber auch ein Raum zum Leben. Das ist die Idee, die Katrin und Sven Stichtenoth bei der Restauration der ehemaligen Synagoge in Dransfeld verfolgt haben, als sie den „Raum der Erinnerung“ planten.

„Wir wollten einen Raum schaffen, der für die Erinnerung da ist, aber ihn ebenso mit Leben füllen. Wir können uns vorstellen, kleine Konzerte oder Ausstellungen hier zu machen“, sagt Katrin Stichtenoth. „Es ist ein Herzensprojekt, wir möchten, dass die Geschichte dahinter nicht vergessen wird.“

Räume der ehemaligen Synagoge in Dransfeld wurden vielseitig genutzt

Die 1835 erbaute Synagoge wurde nicht immer für jüdische Zeremonien genutzt, erklären Stichtenoths. Zum Glück sei sie einer Brandstiftung in der Reichspogromnacht entkommen. Grund sei wahrscheinlich, dass der verheerende Dransfelder Stadtbrand 1882 noch zu präsent in der Erinnerung der Einwohner war.

Während ihrer Recherche zur Geschichte konnten sie zwar nicht genau herausfinden, wann die Synagoge für was genutzt wurde, aber sie sind sich sicher: Die Räume wurden als Luftschutzschule und als Tabaklager genutzt. Auch ein Barren zum Turnen habe einmal darin gestanden und ein Orgelbauer nutzte die Räume als Vorstellungsraum (1937 bis 1951).

Sven und Katrin Stichtenoth stellen ihren „Raum der Erinnerung“ vor. Beim Hasenmelkerfest kann die ehemalige Synagoge besichtigt werden. © Kira Müller

Seit 1951 sei die Geschichte klarer: Die katholische Gemeinde hatte die Synagoge für 25 Jahre gekauft und als Gottesdienstraum genutzt. Danach war das jüdische Gotteshaus in einem schlechten Zustand und deswegen schwierig zu veräußern.

Dennoch gab es Interessenten. Zwei von ihnen waren Brunhilde und Hans-Jürgen Steffen, die die Synagoge 1984 kauften. Sie steckten das Zehnfache des Kaufpreises in die Renovierung und nutzten diese als Werkstatt für ihre angrenzende Tischlerei. 2018 wurde sie dann an Sven Stichtenoth übertragen. Schnell war dem Ehepaar klar, dass sie die Synagoge in ihre anfängliche Form bringen wollten.

„Ursprüngliches wird bewahrt“: Altes Gemälde, Lampen und Fenster aus früherer Zeit

Ein alter Bodenbelag musste raus, faule Balken wurden ersetzt, nach dem früheren Umbau aufgestellte Wände wurden wieder rausgerissen. Mit alten Materialien wie Lehmstampf und Stroh wurde neu gedämmt. „Ursprüngliches wird bewahrt“, sagt Sven Stichtenoth und lädt die Gäste ein, sich das Gemälde auf der Empore anzusehen.

Auch die Lampen und Fenster an der Vorderseite des Gebäudes sind original. Die Empore wurde „von Tischlerhand“ nach altem Vorbild gezimmert. Deren beiden Flügel links und rechts seien wie auch die Eingangstür wie sie einst waren nachgebaut worden. „Wir erinnern uns an Holzbauten, an große Türen und an den Versuch aus neuem Holz altes zu machen“, sagen Stichtenoths mit Rückblick auf ihre knapp drei Jahre andauernde Renovierung.

Ursprüngliches gesichert: hier ein Wandgemälde. © Kira Müller

Zum ersten Mal wurde der „Raum der Erinnerung“ im Sommer 2022 für eine Trauerfeier genutzt. Wilhelm Behrendt vom Dransfelder Bürgerforum sagt zu Stichtenoths: „Die Synagoge war ein Schmuckstück der Stadt Dransfeld. Sie haben ein neues Schmuckstück erschaffen und ihm neuen Glanz verliehen.“

Synagoge anschauen am Tag der offenen Tür

Den Raum mit Leben zu füllen und Erinnerungen lebendig machen; zum einen durch die Verlegung der Stolpersteine durch das Bürgerforum, aber auch durch Ausstellungen, die in der Kirche gemacht wurden und jetzt in der Synagoge stattfinden könnten. Viele Nachkommen hatten sich gemeldet, um die Synagoge einmal anzuschauen.

Das sei nun endlich wieder möglich. „Ich möchte Ihnen einen weiteren Grundstein überreichen“, sagt Behrendt – ein Buch mit 130 Seiten, in dem alle jüdischen Mitbürger aufgelistet sind. „Es gibt noch einige Lücken, daran arbeiten wir im Bürgerforum aber weiter.“

Seine Idee: ein Archiv einzurichten, bei dem sich Interessierte über das jüdische Leben in Dransfeld informieren können. „Wir sind die Erben dieses Gebäudes, dieser Geschichte. Hier zusammenzukommen macht die Geschichte lebendig.“ Neben der Tür sollen noch vier große Wandtafeln entstehen, die den Werdegang der Synagoge darstellen.

Die Finanzierung einer dieser Tafeln übernehme die Stadt Dransfeld. Außerdem sei eine Umgestaltung vor der Synagoge geplant: Es sollen Stelen aufgebaut werden, die unter anderem für die Niederlegung der Kränze genutzt werden sollen. Damit sich Interessierte die Räume einmal in Ruhe selbst anschauen können, laden Katrin und Sven Stichtenoth zum Tag der offenen Tür am Hasenmelkerfest (3.6.2023) ein. (Kira Müller)