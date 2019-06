Damals in Münden: Ein echter König in Hann. Münden

Im Jahre 1821 erhielt die Stadt Münden hohen Besuch – einer der damals mächtigsten Herrscher, Georg IV, weilte auf dem Kontinent.

Er überquerte den Ärmelkanal bei Calais, besuchte das noch zu den Niederlanden zählende Belgien mit Brüssel. Bevor er in Münden Station im eigenen Lande machen sollte, besuchte er Kassel und den dortigen Kurfürsten Wilhelm II., der die Regentschaft kürzlich übernommen hatte.

Welche Bedeutung hatte das für Münden? Neben Großbritannien, Irland und Hannover herrschte der britische König im 19. Jahrhundert über zahlreiche Kolonien beispielsweise in der Karibik oder Australien und Neuseeland, ein Herrschaftsgebiet, in dem buchstäblich die Sonne nie unterging. So auch über das kleine Münden, das damals zum Herrschaftsgebiet des hannoverschen Königreichs gehörte.

Dass die Mündener über diesen Umstand offenbar nicht traurig waren und ihren Landesvater sehr zu schätzen wussten, zeigte sich bei einem Besuch Georgs, der im Jahr nach dessen Krönung stattfand.

So soll eine kunstvoll ausgestaltete Ehrenpforte aufgestellt worden sein. Die Inschrift „Georg IV., dem Vater des Vaterlandes. Die Bürger Mündens“ sollte den König standesgemäß willkommen heißen. Bei dessen Ankunft am 30. Oktober wurden sämtliche Kirchenglocken geläutet, die Schiffe auf Werra, Fulda und Weser beflaggt, und es herrschte Jubel seitens der in Heerscharen herbeigeeilten Bevölkerung. Bürgermeister Dr. Scharlach überreichte dem König den silbernen Schlüssel der Stadt, bevor der hohe Besuch sich, begleitet von fahnenschwenkenden Menschenmassen, in die Stadt begab.

Georg IV. verbrachte die Nacht im Haus des Fabrikanten Christian Wüstenfeld am Kirchplatz (heute Sparkasse). Aber der König kam nicht allein, neben den Leibbediensteten waren der Landgraf und die Landgräfin von Hessen-Homburg, der Herzog von Cumberland und spätere König Ernst August von Hannover und eine ganze Reihe hochgestellter Persönlichkeiten im Gefolge, die anderenorts angemessen Quartier bezogen.

Am Abend waren nicht nur sämtliche Häuser der Stadt, sondern auch die alte Werrabrücke sowie Rathaus und St. Blasius-Kirche hell erleuchtet.

Zur abendlichen Vergnügung und zur guten Nacht brachten die Mündener Gilden, Bedienstete, das Offizier-Korps der Garnison und die gesamte Bürgerschaft Mündens dem König noch ein Ständchen.

Als dieser sich schließlich von den Massen verabschiedet und zur Nachtruhe zurückgezogen hatte, erklang vom St.-Blasius-Kirchturm der Choral „Nun danket alle Gott“, womit das kurze Spektakel quasi sein Ende gefunden hatte.

Am nächsten Morgen verließ König Georg IV. mit Gefolge Münden durch ein Ehrenspalier über Göttingen und Einbeck in Richtung Hannover.

