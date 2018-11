Ein Feuerwerk der Pointen

Hann. Münden. Die Zeiten sind angesichts von Merkel-Nachfolge, AfD und dem kometenhaften Aufstieg der Grünen wieder politisch geworden. Darauf hat der Mündener Kulturring unter der Federführung von Brunhilde Ulbricht reagiert und präsentierte passgenau mit Bernd Gieseking alias dem „Godfather of Jahresrückblick - Gottvater des…“ einen politischen Kabarettisten mit seinem ganz persönlichen Blick auf das Jahr 2018.

Das Mündener Publikum goutierte das Gastspiel im Rittersaal des Welfenschlosses mit voll besetzten Stuhlreihen. Der Kabarettist seinerseits revanchierte sich in seinem Programm „Ab dafür!“ mit einem Feuerwerk sorgfältig gespitzter Bemerkungen insbesondere über die deutsche Politik: Garniert war es von Anekdoten über sein Verhältnis zu seinen ostwestfälischen Eltern, dem Running Gag eines klingelnden, museumsreifen Telefons mit Wählscheibe und diversen Weinflaschen, die er vor dem Fernseher geleert haben will.

Der Kabarettist pflegt offensichtlich eine besondere Beziehung zum Telefon: „Klingeling bei Gieseking“ heißt auch seine wöchentliche Radio-Kolumne bei HR1, in der er sich jeden Donnerstag über das Zeitgeschehen satirisch äußert.

Bei seiner Premiere im Welfenschloss bezeichnete er das Jahr 2018 als Minus-Jahr: Martin Schulz weg, Merkel bald weg, Lindenstraße weg. Dabei imponiert ihm die Kanzlerin, die mittlerweile 13 Jahre Regierungschefin ist: „Sie ist die drei Musketiere und d’Artagnan zusammen“, aber mit Folgen: „Die Jungen wissen gar nicht, dass Kanzler ein wechselndes Amt ist.“ Und ihm schwant: „Es gibt ein Leben ohne Raute.“

Zur Abwechslung mal ernst wird er, als es um das Jahreseinkommen von einer Million Euro des möglichen Merkel-Nachfolgers, Friedrich Merz, geht: „Merz zählt sich selbst zur gehobenen Mittelschicht. Ich habe ja nichts dagegen, wenn er sich herunterspendet, aber bis dahin ist er für mich oberste Oberschicht.“

Annette Kramp-Karrenhauer etikettiert er kurzerhand als Doris Day der Union, der SPD bescheinigt er: „Sie weiß noch gar nicht, mit wem sie die nächste Wahl verlieren will“.

Ein Jahresrückblick ohne Fußball wäre keiner: So stellt er fest, eigentlich müsste ja der Job von Bundestrainer Löw wackeln, „aber bei ihm wackelt ja noch nicht einmal die Frisur. Alle Hoffnungen ruhten doch auf Jürgen Klopp – „dem Jesus der Gegenwart“.

Und so ganz nebenbei nimmt sich Bernd Gieseking, der in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden ist, selbst auf die Schippe: „Auch mit 60 kann man noch 40 sein, aber nur eine halbe Stunde am Tag.“

Ein amüsanter, mitunter nachdenklicher Abend mit viel Beifall für den Künstler.