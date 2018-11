Ein Gabentisch für Paul: Spenden werden gesammelt für den Christ-Kinder-Markt

Hann. Münden. Gut erhaltene, gebrauchte Spielsachen sammelt das Team vom Hann. Mündener Christ-Kinder-Markt.

Das Spielzeug soll am 1. Advent im Mehrgenerationenhaus verkauft werden, der Erlös geht an das Projekt „Paul will mitmachen“ von Stadtkirchengemeinde und Diakonie. „Paul“ unterstützt finanzschwache Familien, um einer Ausgrenzung durch Armut entgegenzuwirken.

Eine Gruppe von Ehrenamtlichen aus dem Mündener Frauenverein, Julia Bytom und Elke Steden von der Stadt Hann. Münden sowie Barbara Jankowski für die Stadtkirchengemeinde und das Diakonische Werk Hann. Münden unterstützen mit dem Christ-Kinder-Markt Kinder aus Familien mit wenig Einkommen finanziell in Schul- und Bildungsangelegenheiten.

Für einen reichhaltigen Basar am Advent wird nun gebrauchtes Spielzeug gesammelt.

Wann und wo kann man Spielsachen abgeben?

Dienstags, 20. November und 27. November, jeweils von 10 bis 12 Uhr, sowie donnertags, 22. und 29. November, je von 15 bis 17 Uhr, werden die Spenden im Geschwister-Scholl-Haus, Friedrich-Ludwig Jahn-Straße 4, Hann. Münden, entgegengenommen. Die Abgabestelle werde ausgeschildert, teilt Julia Bytom mit. Dann nehmen Mitglieder des Teams persönlich die guten Gaben in Empfang.

Sollte eine Abgabe an den genannten Terminen nicht möglich sein, bittet die Mehrgenerationenhaus-Koordinatorin Elke Steden unter der Nummer 05541/ 75-299 um Rückmeldung zur Terminabsprache.

Welche Art von Sachspenden kann man bringen?

Gefragt ist Spielzeug aller Art. Das Organisationsteam freut sich, wie in den zurückliegenden Jahren, über Unterstützung durch gut erhaltenes Spielzeug, welches nicht mehr gebraucht wird, aber anderen Kindern noch Freude machen kann.

Schulranzen, Federmäppchen, Turnbeutel oder andere gut erhaltene Schul-Utensilien können ebenfalls gespendet werden. Aus hygienischen Gründen wird allerdings gebeten, auf Plüschtier-Spenden zu verzichten. Für völlig überholte Bücher oder Spiele gibt es keine Abnehmer, diese bitte nicht bringen.

Wann öffnet der Christ-Kinder-Markt?

In diesem Jahr findet am Sonntag, 2. Dezember der 9. Mündener Christ-Kinder-Markt von 11 bis 16 Uhr im Geschwister-Scholl-Haus statt. Das Vorbereitungsteam wird den Markt im Rahmen einer Weihnachtsfeier für Jung und Alt dort aufbauen und freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher.

Steht der Markt allen Interessierten offen?

Ja, alle können und sollen kommen und am besten das ganze Angebot wegkaufen. Falls etwas übrig bleibt, haben Nutzer der Tafel am Montag, 3. Dezember, die Möglichkeit, diese Sachen zu bekommen.

An wen geht der Erlös aus dem Verkauf?

Das Projekt „Paul will mitmachen“ erhält das Geld. Das ist eine gemeinsame Initiative von Stadtkirchengemeinde und Diakonischem Werk Münden, die 2007 an den Start ging. „Paul“ steht dabei symbolisch für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen, die aus Geldmangel eben nicht überall mitmachen können – staatliches Teilhabepaket hin oder her.

Bedürftige (Leistungsbezieher oder Menschen, die eine Notlage glaubhaft nachweisen können) können sich bei der Diakonie melden und Hilfe aus dem Spendentopf „Paul will mitmachen“ beantragen, Kontakt: Diakonisches Werk Münden 05541 / 98 19 15, dw.muenden@evlka.de. Je nachdem, wie gut der Topf gefüllt ist, kann mehr oder weniger Menschen geholfen werden.

Die Förderung erfolgt dabei zweckgerichtet, zum Beispiel für den Kauf von Schulmaterialien, für Nachhilfeunterricht oder andere Arten der schulischen Förderung, für Klassenfahrten, Fahrtkosten für Oberstufenschüler, Mitgliedsbeiträge für Musik- und Sportvereine, Kursgebühren für Volkshochschulen oder anderes mehr.