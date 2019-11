Ein großes Lichterzelt auf dem Weihnachtsmarkt in Hann. Münden

Besucher können sich in diesem Jahr auf einige Neuheiten beim Weihnachtsmarkt in Hann. Münden freuen – zum Beispiel: ein großes Lichterzelt.

Es soll über den kompletten Weihnachtsmarkt gespannt werden. 300 Meter Stromkabel werden verlegt.

„Das Lichterzelt wird das Ambiente noch einmal deutlich aufwerten“, sagt Matthias Biroth, Manager für Touristik und Stadtmarketing.

„Wir wollen jedes Jahr weiter wachsen und unser Angebot vergrößern“, sagt Biroth. Deswegen werden in diesem Jahr zwei Wechselhütten auf dem Kirchplatz am Rathaus stehen. Im letzten Jahr war es noch eine.

In den Hütten verkaufen Vereine, Kunsthandwerker und Einzelhändler weihnachtliche Dekorationen, Kekse und Adventskränze. Das Angebot wechselt täglich. Beide Hütten seien bis auf zwei Tage schon belegt. „Das Angebot kommt bei den Betreibern gut an. Die Nachfrage ist groß“, sagt Biroth.

Zudem werden in diesem Jahr das erste Mal zwei bis drei Coca-Cola-Trucks einen Stopp am Kirchplatz einlegen und ein weihnachtliches Wunderland mit einer begehbaren Schneekugel aufbauen. Kinder werden dort in einer Hütte Fotos mit Santa Claus machen können. Und wer möchte, kann sich eine VR-Brille aufsetzen, mit der man eine virtuelle Schlittenfahrt machen kann.

Auf Bauzäune an der Ecke Schmiedestraße/Ziegelstraße wollen die Veranstalter in diesem Jahr verzichten. „Wir wollen alles etwas offener gestalten“, sagt Biroth. Das Thema Sicherheit habe man trotzdem im Blick. „Wir stimmen unsere Planungen eng mit der Polizei und den Sanitätskräften ab.“

Neben Imbissständen mit Crêpes, Schmalzkuchen und Bratäpfeln wird es drei Glühweinstände geben. Im letzten Jahr waren es noch 14 Buden. „Leider sind drei Stände weggefallen“, sagt Biroth. Dafür gebe es zwei neue mit Kartoffelpuffern und Schmalzkuchen.

Der Weihnachtsmarkt öffnet am Freitag, 29. November, um 17 Uhr. Eiskünstler Joachim Knorra wird bereits ab Mittag eine Eisstatue auf dem Weihnachtsmarkt schnitzen.

Der Weihnachtsmarkt endet am 28. Dezember. Zwischen dem 24. und 26. Dezember bleiben die Stände geschlossen. Das vollständige Programm gibt es im Internet unter hann.muenden-erlebnisregion.de.