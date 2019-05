Ein Zeichen setzen für Europa

Hann. Münden – „Europa. Jetzt aber richtig!“ Unter diesem Motto nahmen rund 100 Menschen an der traditionellen Maikundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) am Tag der Arbeit teil.

Sie zogen bei frühlingshaftem blauen Himmel vom Schlossplatz über die Burgstraße und die Lange Straße bis zum Marktplatz vor dem historischen Rathaus, auf dem die Kundgebung stattfand. Vorweg gab das Drum & Bugle Corps „Red-Stars“ den Takt an.

Mai-Redner Pastor Stephan Eimterbäumer vom kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt Südniedersachsen forderte, am Sonntag, 26. Mai, an der Wahl zum Europäischen Parlament teilzunehmen: „Wenn es die Europäische Union nicht gäbe, müsste man sie erfinden! Unterstützen Sie eine Partei, die Europa voranbringen will. Nationalismus ist keine Lösung.“

Zuvor hatte Eimterbäumer an zentrale Werte erinnert, auf denen Europa fußt: Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Solidarität, Gleichwertigkeit von Frauen und Männern sowie Wohlstand.

„In der heutigen Welt ist jedes einzelne europäische Land zu klein. Gegen China oder die USA können wir unsere europäischen Werte und Interessen nur gemeinsam behaupten.“ Auch große Digitalunternehmen könnten einzelne Staaten kaum regulieren oder besteuern. „Dazu müssen wir unsere vereinte Kraft nutzen.“

Mit Blick auf die Zukunft sagte er weiter, Europa brauche eine starke soziale Seite. „Entweder es gelingt den Europäern, ihre Lebensverhältnisse gemeinsam politisch zu gestalten, oder Europa verliert die Menschen, die sich in Europa nicht zu Hause fühlen können.“

Konkret nannte er die Forderung nach einem flächendeckenden europäischen Mindestlohn und den Kampf gegen grenzüberschreitendes Lohn- und Sozialdumping. Zweiter Schwerpunkt von Eimterbäumers Rede war der Erhalt des freien Sonntags, für den in Niedersachsen die Gewerkschaft Verdi gemeinsam mit kirchlichen und anderen gesellschaftlichen Gruppen in einer gemeinsamen Allianz eintreten. „Wir meinen, die Gesellschaft braucht einen gemeinsamen Ruhetag.“

Zeitgleich mit dem 1. Mai haben dazu der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt der evangelischen-lutherischen Landeskirche Hannover und die katholische Arbeitnehmer-Bewegung im Bistum Hildesheim eine Instagram-Aktion unter dem Hashtag „sonntagsfrei“ gestartet, sagte Eimterbäumer. Mit ihr werden Menschen aufgefordert, Sonntagsfotos zu posten. Mehr Infos dazu unter www.sonntags-frei.de.

Wehmütig wurde es, als Stefan Schäfer, Personalrat der Stadtverwaltung Hann. Münden, dem DGB-Ortsverbandsvorsitzenden Axel Nelges für sein Engagement dankte. Für den inzwischen 70 Jahre alten Gewerkschafter war es die letzte Mai-Kundgebung als Verantwortlicher. Aus Altersgründen will er sich zurückziehen. Nelges kurz und bündig: „Im nächsten Jahr werde ich unten auf dem Marktplatz stehen.“

+ Abschied: Stefan Schäfer (links) dankte Axel Nelges für sein Engagement. Für den DGB-Ortsverbandsvorsitzenden war es die letzte Maikundgebung an verantwortlicher Stelle. © Hans-Peter N iesen

Hann. Mündens Bürgermeister Harald Wegener machte sich für auskömmliche Löhne stark. „Jeder, der Vollzeit arbeitet, sollte von seiner Arbeit leben können.“ Das sozialversicherungspflichtige Normalarbeitsverhältnis müsse nachhaltig gestärkt und der Niedriglohnsektor massiv eingedämmt werden.

Mit Blick auf die Stadt sagte er: „Hann. Münden muss eine Region der guten Arbeit sein. Für alle!“