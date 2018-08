Einbrüche ins Steinberghaus: Zerstörungen kosten Inhaber Geld und Nerven

Hann. Münden. Den Wunsch hat Maximilian Weiland, Miteigentümer des Steinberghauses im Kaufunger Wald, schon vor Längerem geäußert: Das Steinberghaus, früher eine Herberge der Naturfreunde Kassel, soll wieder leben. Doch vorerst kämpft er gegen Sachbeschädigungen.

Er und sein Kompagnon und auch Eigentümer, Bertram Schäfer aus Witzenhausen, suchen einen Pächter, der sich gastronomisch im Steinberghaus betätigt. Es gibt noch keinen Interessenten, der zugreifen will. Von einer Bewirtschaftung für das Anwesen mit einer Grundstücksfläche von 15 000 Quadratmetern ist man also noch weit entfernt.

Weiland und Schäfer hatten zuletzt mehrfach Ärger durch ungebetenen Besuch. „Seit Februar sind Unbekannte hier dreimal eingedrungen“, sagt Weiland. „Es ist nichts Wertvolles im Haus“, sagt Weiland, „aber Scheiben wurden zerstört, ich habe sie teilweise durch neue ersetzt, einige müssen noch ausgetauscht werden“. Wer für die Einbrüche verantwortlich ist, weiß er nicht. Womöglich ist es reiner Vandalismus. Anzeige wurde erstattet, die Täter sind aber nicht ermittelt.

+ Steht leer: das Steinberghaus. Die Eigentümer suchen einen Pächter für einen gastronomischen Betrieb. © Axel Welch

Im Blick haben Weiland und Schäfer einen Gastronomiebetrieb an den Wochenenden und den Feiertagen. Vor allem die Frage der Windkraft sei entscheidend für die Nutzung, sagt Weiland. Wenn die Stadtwerke Witzenhausen Windräder in der Nähe des Hauses errichten, habe sich ein Übernachtungsangebot erledigt.

Die Windräder, so Weiland, hätten dann nur 450 Meter Abstand zum Steinberghaus. Die Nachtruhe durch die Windräder wäre dann beeinträchtigt.

Vor einem Betrieb müsste aber auch noch die Kläranlage durch den Wasserverband Peine wieder in Betrieb genommen werden. Zudem seien noch Investitionen in die Trinkwasserversorgung nötig. Bis also Gäste im Steinberghaus verkehren können, wird noch eine Weile vergehen.

