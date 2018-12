Eine beliebte Anlaufstelle

Tee- und Weinhandlung Heike Beuermann in Hann. Münden

Alle Jahre wieder: Der schnarchende Weihnachtsmann im Schaufenster der Tee- und Weinhandlung Heike Beuermann in Hann. Münden (Lange Straße 35) ist in der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Es ist eine Art Tradition, dass man jedes Jahr wieder seine Freude an ihm hat, und das Schnarchen schon von weither zu hören ist. Hatten einst die heute Erwachsenen als Kind Spaß daran, am Schaufenster stehen zu bleiben, sind es heute deren Kinder, die sich die Nase am Schaufenster der Tee- und Weinhandlung platt drücken, um dem Weihnachtsmann ganz nah zu sein und auch die ohne Unterbrechung im Kreis fahrende Eisenbahn zu bestaunen. Das ist ein weihnachtlicher Gag der gefällt und Menschen begeistert. Aber nicht nur der schnarchende Weihnachtsmann lockt Menschen an, sondern auch das umfangreiche Sortiment an hochwertigen Leckereien. Die vielen kleinen und netten, teilweise ausgefallenen Artikel machen den Charme des Fachgeschäftes aus. Deshalb ist die Tee- und Weinhandlung Heike Beuermann nicht mehr aus Münden wegzudenken. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit werden dort reichlich Geschenkideen geboten. Wer mal nicht weiß, womit er einen lieben Menschen erfreuen kann, in dem umfangreichen Sortiment ist für jeden etwas dabei.

Service ist die Stärke

Das Geschäft ist eine Anlaufstelle für Tee- und Weinliebhaber sowie Feinschmecker geworden. „Gute Beratung, hervorragende Qualität all unserer Produkte und ein umfangreicher Service sind unsere Stärken“, erklärt Inhaberin Heike Beuermann. „In den vielen Jahren hat sich ein großer Stammkundenkreis gebildet“; sagt sie. Das sind nicht nur Mündener, sondern auch Kunden aus benachbarten Städten. Aber auch bei den Touristen kommen die feinen Köstlichkeiten gut an. Das liegt nicht zuletzt an dem einzigartigen, liebevoll zusammen gestellten Sortiment, das einen Genuss für Gaumen und Seele bildet.

Alles rund um Tee und mehr

Dazu gehören beispielsweise zahlreiche Teesorten, die mit Schwarz- und Grüntees, Rooibos- und Früchtetees sowie vielen Mischungen, ein weites Feld für Teeleidenschaft bieten. Jetzt natürlich weihnachtliche und winterliche Mischungen die sehr beliebt sind. Sämtliches Teezubehör, angefangen bei eingelegtem Kandis über Teedosen bis hin zu Teeporzellan ist in dem Fachgeschäft zu finden. Tassen mit jahreszeitlichen Motiven, Tieren, Blumen und kunterbunten Motiven erfreuen sich großer Beliebtheit. Sekt und Champagner, geschmackvolle Liköre, hochwertige Obstbrände, erlesene Öle und edle Essige sorgen für überraschende Geschmackserlebnisse. Diese werden lose angeboten und dann in die Flaschen und Gefäße abgefüllt, die sich die Kunden aussuchen können. Und wer noch nicht so genau weiß, was er will, der darf in aller Ruhe probieren. „Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden“ betont Frau Christine Horchelhahn, die ihre Schwester Heike Beuermann regelmäßig unterstützt.

Mündener Spezialitäten

Auch ausgesuchte Weine (Italien, Frankreich, Spanien, Chile und Deutschland), edle Schokoladen, erlesene Trüffel, hochwertige Fruchtmischungen in Alkohol und besondere Marmeladen sowie Nudel- und Gewürzspezialitäten runden das Angebot ab. Viele Mündener Spezialitäten wie Eisenbart-Tee und –likör, Mündener Happen und Mündener Sekt werden gerne als Geschenk oder Mitbringsel gewählt. Zum Service gehören auch das Zusammenstellen von Präsentkörben und eine geschmackvolle Verpackung für Geschenke, die nichts zusätzlich kostet.

Über drei Jahrzehnte in Münden

Die Geschäftsgründung fand 1987 in der Marktstraße/Ecke Burgstraße unter dem Namen Grünewald statt, elf Jahre später stand ein Umzug in die jetzigen Geschäftsräume an. Heike Beuermann übernahm bei der Geschäftsübergabe 2005 das bewährte Sortiment, weitete es aber im Laufe der Jahre immer mehr aus und machte es zu dem, was es heute ist. (zpy) Fotos: Petra Siebert