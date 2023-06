Hann. Münden: Kein Geld für Toilettencontainer an der Mehrzweckanlage in Lutterberg

Von: Jens Döll

Teilen

Wird gut genutzt: Stefan Moser und Stefan Spier vor dem Beachvolleyballfeld auf dem Mehrzweckplatz. Im Hintergrund spielen Jugendliche aus Staufenberg und Umgebung. © jens döll

Es ist ein Kleinod am Rande des Ortes Lutterberg: Die Mehrzweckanlage, die in viel Eigenleistung entstanden ist. Wenn da nicht ein kleines Problem mit einem Örtchen wäre.

Lutterberg – Nicht nur Menschen aus dem Ort, auch zahlreiche Gäste aus anderen Orten Staufenbergs und aus dem Umland kommen dorthin, um Sport zu treiben oder um sich zu treffen.

So kann man eine Gruppe Jugendlicher auf dem Beachvolleyballfeld beim emsigen Spiel beobachten. „Wir kommen aus Kassel, Uschlag und Niestetal“, berichtet einer der Jugendlichen. Das freut Stefan Moser von der Tuspo Lutterberg und auch Ortsbürgermeister Stefan Spier. „Das Gelände wird gut angenommen und wie man sieht nicht nur von Lutterbergern“, sagt Moser. Was die beiden nicht erfreut, ist die ungelöste Toiletten-Situation. Das Gelände hat keine „Örtlichkeiten“, sodass bei Veranstaltungen, wie kürzlich der 1. Mai-Feier, auf die Toiletten in der Turnhalle ausgewichen werden muss. Doch dafür muss erst einmal die Landstraße, die durch den Ort führt, überquert werden. Gerade wenn es Stau auf der A7 gibt, eine Herausforderung. Zudem ist die Turnhalle in den Sommerferien geschlossen. So stehen Kinder und Jugendliche, die gerade in den großen Ferien das Freizeitgelände nutzen, vor verschlossener Tür. Einen Lösungsansatz brachte Stefan Spier, der auch für die SPD-Fraktion im Rat der Gemeinde sitzt, Anfang des Jahres ein: ein mobiler Toilettencontainer, den er organisieren könne. Dieser würde etwa 10 000 Euro kosten und verfügt über einen Fäkalientank, der einmal im Jahr abgesaugt werden müsse. Dieser Vorschlag wurde aber im Finanzausschuss bei der Beratung über den aktuellen Haushalt abgelehnt. Zu den Kosten für den Container und den Tank würden noch einmal etwa 10 000 Euro kommen, die für die Wiederherstellung des Wasseranschlusses nötig wären. „Die Rohre liegen, der Anschluss wurde aber vor längerer Zeit zurückgebaut“, führt Spier aus. „Die Freiwilligen können diese Summe nicht stemmen“, so Spier weiter. Das bekräftigt auch Moser. Zumal bereits viel Geld und ehrenamtliche Arbeit in den Multifunktionsplatz geflossen ist. Gerade wurde die Boccia-Bahn neu aufgebaut. In Eigenleistung haben die Freiwilligen etwa 45 Tonnen Material abgetragen, nun soll eine neue Deckschicht aufgebracht werden. „Das wird am Ende etwa 6000 bis 8000 Euro kosten“, so Moser. Um doch noch an den Container, der laut Spier noch verfügbar ist, zu kommen, wird gerade ein Antrag für das Programm LEADER vorbereitet. So könne die nötige Summe doch noch zusammenkommen, hoffen Moser und Spier.

Der Multifunktionsplatz am Ortsrand wird auch von zahlreichen Vereinen aus der ganzen Gemeinde als Trainingsort genutzt. Zudem gibt es mehrere Veranstaltungen, die darauf stattfinden. Neben der bereits erwähnten Mai-Feier wird es das sogenannte Wikingerfest des TSV und ein Fußball-Wochenendturnier für Kinder von der JSG Staufenberg geben.

Der Platz hat ein Beachvolleyballfeld, Klettertürme, zahlreiche Sitzmöglichkeiten und einen großen Rasenplatz, zudem eine Rutsche und einen Basketballkorb. „Wir haben sogar Wlan in einem alten, umgebauten Bushäuschen“, berichtet Moser. Das Gelände, auf dem sich der alte Sportplatz befand, wurde von einer Gruppe ehrenamtlicher, den „Wikingern“, in Schuss gebracht.