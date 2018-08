Einem Jühnder Maler auf der Spur

Jühnde. Zwei Gemälde zu Hause an der Wand brachten Ortsheimatpfleger Hubertus Menke ins Grübeln: Sie stammen von Wilhelm Rehbein, wie die Signatur verrät. Und Menke fragte sich: „Was weißt du überhaupt über Wilhelm Rehbein?“ Jetzt trägt er Informationen und BIlder zusammen, Ziel: eine Ausstellung.

Eigentlich habe er spontan nur, gewusst dass dieser Rehbein im Grabental in dem Haus mit der langen Steintreppe gewohnt habe.

Und so begann der Ortsheimatpfleger, das Leben des Malers zu rekonstruieren. Das, berichtet Menke, sei gar nicht so einfach, da es keine direkte Linie der Familie des Malers mehr gebe.

Vor etlichen Wochen hatte er also begonnen, Informationen zu sammeln, unter anderem durch einen schriftlichen Aufruf in Jühnde. Menke war sich sicher: In so mancher Wohnung, auf dem einen oder anderern Dachboden in der und rund um die Samtgemeinde Dransfeld muss es noch weitere Bilder von Wilhelm Rehbein geben.

Damit lag er richtig: Fast 70 Gemälde habe er inzwischen bekommen. Auch einiges an Informationen über den großen Unbekannten ging bei ihm ein. Vollständig ist das Bild aber noch nicht, und so sucht Menke weiter und ruft dazu auf, ihm Daten zu Rehbein zukommen zu lassen. Sein Ziel: Eine Ausstellung am ersten November-Wochenende in der Friedrich-Spielmann-Halle in Jühnde. Damit auch ein Landschaftsbild, das er selbst besitzt, ausgestellt werden kann, habe er es gerade in der Stickstoffkammer des Landesmuseums Hannover abgegeben – eine Maßnahme gegen den Holzwurm.

Er wolle den Maler, dessen Bilder etwa zwischen 1930 und 1970 entstanden sind, dem Vergessen entreißen. Wilhelm Rehbein sei von Beruf Weißbinder gewesen und habe mit seinen Gemälden und dem Bemalen von Einrichtungsgegenständen etwas dazu verdient, um vor allem im Winter für seine Familie ein zusätzliches Einkommen zu haben, berichtet Ortsheimatpfleger Menke.

Rehbein habe von Postkarten abgemalt, Berufe, Handwerk, Landschaften und Häuser abgebildet. Und: Mitte der 1970er Jahre habe er ausrangierte Milchkannen bemalt, die dann oft als dekorative Schirmständer genutzt wurden. Auch davon könnte noch das eine oder andere Exemplar unerkannt in Jühnder Haushalten schlummern. Menke: „Wer also noch ein Gemälde, eine bemalte Milchkanne, Schrank oder Bank hat, wer noch Hinweise zum Lebenslauf oder noch persönliche Fotos hat, der melde sich bitte auf meinem Anrufbeantworter 05502/27 98 oder mailt mir unter hubertusmenke@yahoo.de.“ Auch für Hinweise, wie man die Bilder reinigt und behandelt, ist Menke dankbar.