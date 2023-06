Dransfelder Erlebnisbad: Sie schwimmen bei Wind und Wetter

Von: Margitta Hild

Teilen

Sie kommen zum Frühschwimmen: (von links) Herbert Ahlborn (Erster Vorsitzender Förderverein Erlebnisbad Dransfeld), Lutz Rehse (Vertretung Förderverein), Christa Schelp (Mitglied Förderverein), Dietmar Bauke (Mitglied Förderverein). © Margitta Hild

Ins Dransfelder Erlebnisbad kommt regelmäßig eine Gruppe Frühschwimmer. Sie schwimmen bei Wind und Wetter.

Dransfeld – „Eigentlich öffnen wir für die Frühschwimmer morgens um 8 Uhr die Pforte, aber einige stehen schon vorher mit scharrenden Füßen dort und warten“, erzählt Lutz Rehse vom „Förderverein Erlebnisbad Dransfeld e.V.“ mit einem Augenzwinkern. Zirka 20 bis 30 Mitglieder des Fördervereins, für die ausschließlich morgens das Bad in Dransfeld zwischen acht Uhr bis neun Uhr geöffnet wird, schwimmen bei Wind und Wetter.

Dransfeld: Frühschwimmer im Erlebnisbad

Die Aufsicht wird aus insgesamt neun Mitgliedern des Fördervereins gestellt, die in Herz-Lungen-Wiederbelebung geschult worden sind. Auch eine Rettungsübung, bei der der neue Schwimmmeister Tobias Kämmerer aus dreimeterundachtzig Wassertiefe geborgen werden musste, haben sie gemeistert. Für die Sicherheit der Frühschwimmer ist somit selbstverständlich also auch gesorgt.

Viele selbst gesteckte Ziele hat der Förderverein mittlerweile erreichen können. „Am letzten Wochenende wurde die Grenze der 500 Mitglieder unseres Vereins geknackt. Das war immer ein Traum von mir“, freut sich Herbert Ahlborn (Erster Vorsitzender). Eine Familie aus Varmissen, die mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern beigetreten ist und so dieses Ziel für Ahlborn verwirklicht hat, sollte für die Kinder als Dankeschön einen Gutschein für Schwimmkurse erhalten. Da aber die Kinder bereits schwimmen können, gebe es jetzt einen Gutschein für Verzehr am Kiosk auf dem Gelände des Bades.

Förderverein Dransfeld mit 506 Mitgliedern

Aktuell freut sich der Verein jetzt mittlerweile über insgesamt 506 Mitglieder. Seit seinem Bestehen im Jahr 2010 konnte der Verein Anschaffungen mit einer Investitionssumme in Höhe von insgesamt 91 000 Euro auf dem Gelände verwirklichen, wie die Absorberanlage mit ihren 15 Kilometer langen Schläuchen auf dem Flachdach des Gebäudes, die Solaranlage für das Kinderbecken, Schaukeln, Sitzgelegenheiten, Slackline, Sonnenschirme oder aber auch den Kicker.

Auch an den Kosten der vergangenen Schwimmkurse hat sich der Verein mit 50 Prozent beteiligt. „Die Schwimmkurse sind ein großer Schwerpunkt bei uns“, so Rehse. Doch leider wurde für dieses Jahr noch niemand gefunden, der diese geben könnte. Es wird händeringend weiter gesucht. Ebenfalls werden verzweifelt neue Vorstandsmitglieder für den Verein gesucht, denn Herbert Ahlborn und Lutz Rehse haben sich zwar aktuell noch einmal für zwei Jahre wählen lassen, aber danach ist für beide, wie auch für die Kassenwartin Viola Ahlborn Schluss. „Uns allen würde das Herz bluten, wenn der Verein nach Satzung und geltendem Recht abgewickelt werden würde, wenn es keinen Vorstand mehr gibt“, so Ahlborn. Für den Fortbestand wird vom jetzigen Vorstand einiges getan. So hatten die Mitglieder mit einer Bewerbung beim Landkreis ein Coaching zum Thema „Gewinnung von Mitgliedern insbesondere jungen Mitgliedern“ gewonnen und auch einiges daraus hervorgehend umgesetzt.

Info Eine weitere Veranstaltung auf dem Gelände des Erlebnisbades ist zu den bestehenden hinzugekommen. Am 01.09.2023 wird das „Junge Theater“ aus Göttingen die Musikshow „Dirty old town“ aufführen.

„Gehört für uns zum Lebensgefühl“

Dietmar Bauke aus Göttingen kommt mit seiner Frau Claudia regelmäßig zum Frühschwimmen. „Früher hatten wir einen Dauerplatz auf dem Campingplatz und sind natürlich immer schwimmen gegangen.

Dietmar Bauke aus Göttingen. Für ihn gehört das Frühschwimmen zum Lebensgefühl. © Margitta Hild

Den Platz haben wir aufgegeben, aber wir sind Mitglieder des Fördervereins seit 2010. Jeden Morgen in diese Gemeinschaft einzutauchen, die schon eine Freundschaft geworden ist, gehört für uns mit zum Lebensgefühl. Ich bin auch schon mal im Mai hier geschwommen, als Schnee fiel. Diese Anlage hat was. Es ist wunderschön hier zu schwimmen. Einfach toll und macht großen Spaß. Meine Frau bringt immer Kaffee und Kekse mit, die wir nach dem Frühschwimmen mit den anderen Schwimmern teilen.

Auch außerhalb der Schwimmsaison treffen wir uns und haben Kontakt. Den Förderverein und uns wird nur der Tod scheiden“. (Margitta Hild)

In hann. Münden gibt es auch eine Gruppe Frühschwimmer, die nahezu täglich in das Hochbad geht.