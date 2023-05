Erlebnisbad Dransfeld öffnet erst im Juni statt Ende Mai

Verzögerung durch Bauarbeiten

+ © Per Schröter In Dransfeld soll das Erlebnisbad erst im Juni öffnen. Das Bild zeigt den „Arschbomben-Contest“ im Jahr 2019. (Archiv) © Per Schröter

Das Erlebnisbad in Dransfeld öffnet erst im Juni. Abrissarbeiten verzögern Fertigstellung. Nur das Schwimmerbecken ist nutzbar.

Dransfeld – Das Erlebnisbad in Dransfeld kann seine Saison erst am ersten Juni-Wochenende starten. Das erklärt Marco Gerls, Leiter des Hauptamtes, in der Sitzung des Ausschusses für Freizeit, Gleichstellung, Jugend, Senioren und Soziales am Mittwochabend. Das Kinderbecken werde vollständig abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Dransfeld: Öffnung von Erlebnisbad verzögert sich

Doch die Mauerung stellte sich als widerstandsfähiger heraus als gedacht und so verzögerten sich die Abrissarbeiten um rund drei Wochen. Außerdem werde aktuell der „Sofa-Auslauf“ an die große Rutsche angeschlossen. „Dieser Auslauf gewährleistet ein sanfteres Gleiten in das Wasser“, sagt Samtgemeindebürgermeister Mathias Eilers. Auch diese Baumaßnahme könne bis zum Saisonstart nicht abgeschlossen werden.

Das Schwimmerbecken werde derzeit mit Wasser gefüllt, sodass die Saison am 03.06.2023– nicht wie angedacht Ende Mai – starten könne, erklärt Marco Gerls weiter. Kinderbecken und Rutschenbereich werden nicht nutzbar sein.

Investitionen von 450 000 Euro in Dransfeld

Eilers sagt darüber hinaus, dass für die Bauarbeiten Investitionen in Höhe von 450 000 Euro nötig gewesen seien – die Entsorgungskosten könnten aber höher werden als bisher angedacht, fügt Gerls hinzu. Auch während des laufenden Schwimmbetriebes werden die Bauarbeiten weitergeführt. Deswegen sei auch die Baustraße noch vorhanden. Besucher würden mit Baufahrzeugen und -arbeitern jedoch nicht in Kontakt treten, betonte Gerls. (Kira Müller)

Der Förderverein des Erlebnisbads Dransfeld wählte seinen Vorstand. Aber Herbert Ahlborn legte auch dar, dass es definitiv die letzte Vorstandsperiode“ sein wird.