Eröffnung der Quantz-Saison mit Göttinger Symphonie Orchester

Konzert am 31. März in Kirche Scheden

+ © Wolfgang Beisert Quantz-Konzert: Göttinger Symphonie Orchester in der St. Markuskirche in Scheden (hier im Februar 2017). © Wolfgang Beisert

Klangvoll wird die Ausstellungssaison in der Schedener Markuskirche eröffnet: Wie üblich gastiert zum Frühjahrstermin das Göttinger Symphonie Orchester (GSO) in der Kirche, und zwar am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr, teilt Horst Metje mit, 1. Vorsitzender der Johann-Joachim-Quantz-Gesellschaft Scheden.