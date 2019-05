Erstes Mündener Bier-Festival steigt am Wochenende

Bei Weizen, Pils und Ale zwischen Schloss und Werra

+ © Jan Woiters/dpa Prost: Die Besucher des Festivals im Dielengraben können verschiedene Biersorten probieren. © Jan Woiters/dpa

Hann. Münden – Zum ersten Mündener Bierfestival lädt die Hann. Münden Marketing (HMM) ein: Zahlreiche Brauereien präsentieren sich am 10. und 11. Mai jeweils von 14 bis 22 Uhr im Dielengraben und bieten ihr Angebot rund um Pils, Weizen und Co. an, informiert Matthias Biroth, Manager für Tourismus und Stadtmarketing bei der Hann. Münden Marketing GmbH.