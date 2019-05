Experimentell und doch real: Fotografen stellen im Künstlerhaus in Hann. Münden aus

Spiel mit Interpretationen und mit Öl: Ute Holle vertrat ihren Ehemann Helmut Holle während der Ausstellungseröffnung, an der er aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte.

Margitta Hild und Helmut Holle zeigen eine Auswahl ihrer Fotografien noch bis zum 26. Mai in Hann. Münden in der Speckstraße 7.

Eine blaue Rauchwolke mit rotem Kern, wie ein Quallentanz. Licht und Wald, verzerrt und verzaubert. Tanzende Menschen in einer leeren Halle, in der Ferne ein Feuer.

Die toskanische Landschaft, sowohl in schwarz-weiß als auch in Farbe, betrachtet durch ein Beton-Rohr: Die Bilder von Margitta Hild und Helmut Holle, Fotografen aus Scheden, bilden die Realität ab und verzerren sie dabei gleichzeitig ins Surreale.

Die Künstler, die bislang vor allem ihre Landschafts- und Naturfotografien ausstellten, setzten sich für die aktuelle Ausstellung eine neue Aufgabe: Andere Ideen entwickeln und umsetzen, herausfinden, in welche andere Bereiche der Fotografie man eintauchen will.

„Wir drifteten dafür in die experimentelle Fotografie ab“, erklärt Hild. Jeder für sich, so die Absprache zu Beginn, experimentierte ein wenig, ohne den anderen von seinem Arbeitsprozess zu erzählen. Das Ergebnis kann man nun in der Ausstellung im Künstlerhaus betrachten. Unterschiedliche Stile, von entfremdeten Naturaufnahmen über Fotomontagen, vereinen sich unter einem Titel: „Illusion von Realität“.

Hild spielt unter anderem mit Wasser und Farben. Die unbestimmt zufällig entstehenden Formen lassen der Fantasie des Betrachters viel Spielraum, beschrieb es Lore Puntigam während ihrer Begrüßungsrede zur Ausstellungseröffnung.

Wie gemalt wirken die surrealen Fotografien der Schedenerin. Da wären zum Beispiel Eisbrocken in Island, gestochen scharfe Objekte, umgeben vom weichen, schwarzen Sand und trüben Nebel, sodass man kaum glauben mag, dass die Natur derart kontrastreich und gleichzeitig so schön sein kann.

Oder das Bild eines Baums im Schneetreiben von Norwegen, das derart überspitzt überbelichtet wird, dass Schnee und Landschaft kaum mehr zu sehen sind. Es bleibt nur der Baum, filigran und dennoch standhaft.

Das richtige Ausleuchten der Objekte, an Kontrasten und Farben herumschrauben, auch mal ganz bewusst überbelichten – Hild hat sich beim Experimentieren nicht zurückgehalten.

Es war für sie ein Herantasten an viel Ungewisses, erklärt sie, stundenlanges Herumprobieren eingeschlossen. „Man weiß vorher nicht, was entstehen wird und am Ende schafft man Unikate“, sagt Hild.

Auch Helmut Holle wollte nicht noch mehr Motive fotografieren, die schon massenhaft in Umlauf seien: Er widmete sich verstärkt der Neuinterpretation der Realität. In Zentrum seiner Bilder stehen Aufnahmen, die er unter anderem in Amerika, Andalusien und Russland machte und neu inszenierte.

Plötzlich tanzen beispielsweise andalusische Tänzerinnen in einem verlassenen Gebäude und beleben den düsteren Raum, während sie gleichzeitig deplatziert wirken. Es entstehen, so Puntigam während der Ausstellungseröffnung „reizvolle interpretationsoffene Ergebnisse, die subjektive Bilder und Assoziationen anregen.“

Holle spielt mit der digitalen Bildbearbeitung und kitzelt an Licht und Schatten, Farben und Formen. Für den Betrachter wird das Motiv nicht nur durch einen ungewöhnlichen Blickwinkel entfremdet, sondern auch durch die Präsentation. Ein Feld voller Sonnenblumen wird beispielsweise auf mehrere Leinwände gedruckt, wie ein Puzzle, dass man nach Belieben zusammenstellen kann.

Die Ausstellung „Illusion von Realität“ ist bis zum 26. Mai im Künstlerhaus an der Speckstraße 7 in Hann. Münden zu sehen. Öffnungszeiten: Mittwochs bis sonntags von 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Montags und dienstags ist die Ausstellung geschlossen. Ab Mitte der Ausstellungszeit wird ein Teil der Exponate gewechselt, sodass die Besucher weitere Stücke der Fotografen sehen können.