Falkenküken sucht Adoptiveltern: Vogel konnte nicht zurück in den Horst gesetzt werden

Vögel

+ © Margitta Hild Dieses Turmfalkenküken sucht dringend Adoptiveltern, die bei der Aufzucht helfen. Es ist aus dem Horst gefallen und ließ sich nicht zurücksetzen. © Margitta Hild

Mit großen schwarzen Knopfaugen schaut dieser junge Turmfalke neugierig in die Welt hinaus, die er wortwörtlich im Sturz erobert hat.

Varlosen – Er ist in Seulingen aus einem Brutkasten am Giebel des Hauses eines jungen Paares gefallen. Telefonisch meldete sich das Paar bei Hans-Joachim Haberstock und bat um Rat, was sie mit dem Jungvogel tun sollten. „In erster Linie versuche ich immer, dass ein Vogel zurückgesetzt wird“, so Haberstock.

Doch in diesem Fall hätte es bedeutet, dass dies nur mit einer sehr langen Leiter möglich gewesen wäre, was auch nicht ungefährlich ist. So riet Haberstock dazu, den Jungvogel auf einen nahen Schuppen zu setzten um ihn vor Katzen, Füchsen oder Mardern zu schützen.

Die Hoffnung, dass die Falkeneltern den Vogel auch dort weiter fütterten, erfüllte sich nicht, denn vorrangig wird stets immer erst der Brutplatz von den Altvögeln angeflogen. Das junge Pärchen rief am nächsten Morgen mit einem unguten Gefühl erneut in Varlosen an. Letztendlich wurde er dann zu Haberstocks gebracht, wo er jetzt in einer kleinen Voliere mit kleinen Stückchen Rindfleisch in regelmäßigen Abständen gefüttert wird.

Neuer Brutplatz erhöht Überlebenschancen

Doch, um die Überlebenschancen des jungen Vogels zu erhöhen, wird sehr dringend ein Falkenbrutplatz gesucht, an dem aktuell Turmfalken ihre Brut füttern. Dort könnte man diesen kleinen „Bruchpiloten“ mit in den Horst setzen und er würde von den Adoptiveltern ohne Probleme mit großgezogen werden.

Sollte tatsächlich ein Horst gefunden werden, würde dies die Überlebenschancen deutlich erhöhen, da er auch nachdem Ausfliegen aus dem Nest innerhalb des Familienverbunds weiter gefüttert wird. „Es ist immer positiv, wenn ein Jungvogel durch den Lerneffekt während der Prägungsphase Erfahrungen von den Eltern als Unterstützung in der Zeit des Flüggewerdens erhält auch was das Jagen angeht“, so Haberstock. Dies würde seine Überlebenschancen deutlich erhöhen und genau das könne eine Handaufzucht nicht leisten.

Denn sowie der Vogel in die Freiheit entlassen wird, ist er ab diesem Moment komplett auf sich alleine gestellt, während eben seine jungen Artgenossen noch weiterhin behütet und gefüttert werden.

Bereits jetzt schaut er jedes Mal in den Himmel, wenn er den lauten Falkenruf hört. Daher hofft Haberstock, dass sich nun ein Platz finden lässt, um den jungen Falken unter seinesgleichen aufwachsen zu lassen. Die Angst, dass durch das Anfassen eines Menschen ein Jungvogel von den Eltern oder sogar Pflegeeltern nicht angenommen wird, ist unbegründet.

In Not geratene Vögel dürfen berührt werden

Anders als bei Säugetieren wie Rehen oder Hasen, dürfen in Not geratene Vögel jeglicher Art angefasst und im besten Fall wieder ins Nest gesetzt oder aus der Gefahrenzone gebracht werden. Nur wenn dies nicht gelingt, ist die Handaufzucht die angebrachte Alternative.

In diesem Jahr sind bereits drei verletzte Turmfalken und eine Waldohreule bei Haberstock abgegeben worden. Einer dieser Falken musste leider eingeschläfert werden, denn er war derart verletzt, dass die Fänge gelähmt blieben. Die anderen beiden wurden aufgepäppelt und konnten wieder in die Freiheit entlassen werden.

Auch eine Waldohreule aus Gieboldehausen wurde mit einem hängenden Flügel durch eine Schulterprellung zu Haberstock gebracht. Sie wurde gepflegt und gefüttert, bis ihre Verletzung komplett ausgeheilt war. Auch sie konnte wieder freigelassen werden.

Kontakt zu Hans-Joachim Haberstock unter Telefon: 0151 54 83 89 52