Fast ausgestorbene Aalquappen werden in der Weser bei Gimte angesiedelt

Von: Petra Siebert

Setzen Aalquappen in Gimte in die Weser: Peter Katzwinkel (links) und Ronald Schminke. © Petra Siebert

Die Fischereigenossenschaft Münden hat seit Projektbeginn bereits über 10000 Fische eingesetzt.

Gimte – Seit nunmehr vier Jahren wird in der Oberweser mit der Aalquappe ein nachtaktiver Raubfisch angesiedelt. Angler bezeichnen den schmackhaften Fisch, der ausgewachsen eine Größe von 30 bis 60 Zentimeter erreicht auch als Süßwasserdorsch.

„Mit unserem auf sechs Jahre angelegten Förderprojekt geben wir einem fast ausgestorbenen Fisch in der Oberweser die Chance, sich auf bevorzugt kiesig-sandigem Gewässergrund gut zu entwickeln“, sagt dazu Ronald Schminke, Vorsitzender der Fischereigenossenschaft Münden.

„Erste Fangmeldungen unserer Nebenerwerbsfischer über Aalquappen von 20 bis 25 Zentimeter Größe, die in Reusen gefangen und zur Schonung wieder zurückgesetzt wurden, sind ein großer Erfolg, denn die ersten Tiere wurden mit zwei Zentimeter Größe erst vor vier Jahren in die Weser eingesetzt“, freut sich Schminke.

Die dorschartigen Grundfische mit Bart finden in der Oberweser offensichtlich beste Futterbedingungen und gute Wurzel- und Steinverstecke. Durch den Anglerverband Niedersachsen wurden 2016 wenige Elterntiere aus dem Weserflusssystem gefangen und zur Zucht in die Rundstrombecken nach Poggenhagen bei Neustadt am Rübenberge gebracht.

Nach dem Schlupf kommen die Larven zur weiteren Aufzucht in kleine Teiche und bis zu drei Zentimeter vorgestreckt. Vor jedem Verkauf der Fische prüft der Anglerverband die Gewässerbedingungen. Erst, wenn vor Ort alles passt, werden die Fische ausgeliefert. „Die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung förderte das Projekt und so wurden wir durch Publikationen in Fachzeitschriften darauf aufmerksam“, erklärt Peter Katzwinkel, der als Vorsitzender für die Realgemeinde Gimte bei der Besatzmaßnahme geholfen hat.

Produktivster heimische Süßwasserfisch 11600 Aalquappen mit einer durchschnittlichen Größe von zwei bis drei Zentimeter wurden seit Projektbeginn eingesetzt, davon kürzlich 6700. Besatzstrecke ist die Oberweser von Bad Karlshafen bis Hann. Münden mit Einsatzorten Bad Karlshafen, Gieselwerder, Wahmbeck, Bodenfelde, Oedelsheim, Bursfelde, Hemeln und Gimte. Mit 700 000 Eiern und mehr pro Kilogramm Körpergewicht ist die Quappe der produktivste heimische Süßwasserfisch. Trotzdem ist die Art in Niedersachsen gefährdet. Sie laichen immer in der kältesten Jahreszeit, wobei sie teilweise über 100 Kilometer zurücklegen und dann wieder zurückkommen. Sie erreichen ein Alter von maximal zehn Jahren. Landet die Aalquappe auf dem Teller, stellt man fest, dass sie schmackhaft und grätenarm ist. Sie hält sich am Boden auf und ist nachtaktiv. Sie wird in der Regel bis zu 50 Zentimeter groß, in Einzelfällen sogar bis zu 90 Zentimeter. Sie ist der einzige Fisch aus der Ordnung der Dorschartigen, der ausschließlich im Süß- und Brackwasser vorkommt. zpy

Die Hauptursache für den starken Bestandsrückgang der Aalquappe in deutschen Gewässern und speziell in der Weser sind nach Darstellung von Schminke Querverbauungen der Flüsse. Es sind die Wasserkraftwerke, die ausgedehnte Laichwanderungen von geschlechtsreifen Quappen seit Jahrzehnten unmöglich machen. „Wir sehen in unserem Projekt einen echten Beitrag zum Artenschutz, darum wollen wir die Quappe in der Oberweser wieder ansiedeln“, sagt der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft.

In der Weser findet die Aalquappe durch die explosionsartige Vermehrung der Schwarzmundgrundel einen überaus reich gedeckten Tisch, darum wird die Hauptwachstumsphase der Aalquappe nach voraussichtlich vier Jahren bereits beendet sein. „Die Angler müssen die Quappen vorerst weiter schonen und nach einem Fang wieder zurücksetzen. Wir wollen das Projekt nicht gefährden und wir brauchen noch einige Jahre, bis wir den Fisch auch für die Angler freigeben können“, erklärt Schminke abschließend.