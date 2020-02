Fastentuch verhüllt Kreuzigungsgruppe im Kloster Bursfelde

Mit dem Aufziehen des von der Österreicherin Lisa Hubert gestalteten Fastentuchs ist die Kreuzigungsgruppe im Ostteil der evangelisch-lutherischen Klosterkirche Bursfelde nicht mehr zu sehen.

Sie wird erst im Gottesdienst am Palmsonntag, 5. April, um 11 Uhr für die Besucher der Kirche wieder sichtbar, wenn das Tuch eingerollt wird.

„Die Verhüllung der Kreuzigungsgruppe ist ein ungewohnter und überraschender Weg, sich dem Geheimnis der Passion Christi anzunähern und die Gruppe in ihrer Ausstrahlung wieder neu zu entdecken“, sagte Pfarrer Michael Schimanski-Wulff. „Mit dieser Installation greifen wird eine seit 1000 Jahren bestehende Tradition auf, Kreuze und Altäre in der Passionszeit zu verhüllen.“

Mit dem „Fasten“ der Gruppe, so Schimanski-Wulff weiter, „verzichten wir auf den Anblick, den wir kennen. Wenn dann im Gottesdienst die Enthüllung geschieht, wird ein neues Sehen des Vertrauten möglich.“

Die in Berlin und Kärnten lebende Künstlerin war beim Abendgebet dabei, als das Tuch feierlich aufgezogen wurde. „Für mich ist es wichtig, dass das Wesentliche gezeigt wird und dass der Betrachter es noch größer und weiter denken kann.“ Das eindrucksvolle Fastentuch ist sechs mal fünf Meter groß. Es zeigt Holzschnitte, die im Handabzug auf Leinwand gedruckt wurden. Die 27 Bildtafeln sind in sechs Registern oder Zeilen angeordnet.

Sie zeigen in den drei Zeilen von oben Motive aus dem Alten Testament und in den darunter liegenden drei Zeilen welche aus dem Neuen Testament. Musikalisch wurde das Abendgebet durch die Musikerin Sabine Mariss aus Diemarden bei Göttingen stimmungsvoll begleitet.

Neben der Klarinette spielte sie mit einer Doppelflöte und einer Shruti-Box zwei weitere Instrumente, die aus Indien stammen.

Mit der Shruti-Box können sogenannte Borduntöne erzeugt werden, das sind tiefe Haltetöne zur Begleitung einer Melodie. Mariss: „Ich bin eine Freundin der Weltmusik.“

Unter der Leitfrage „Was siehst du?“ wird jetzt in den täglichen Abendandachten ab 18 Uhr und in dem Gottesdienst am Sonntag, 1. März, ab 11 Uhr auf einzelne Bildtafeln des Fastentuchs eingegangen. Das Fastentuch hängt zum vierten Mal in der Klosterkirche. Möglich wurde die fast 5000 Euro kostende Aktion durch die Unterstützung der Klosterkammer Hannover, des Förderkreises des Klosters und der Landeskirche Hannover, sagte der Leiter des geistlichen Zentrums Kloster Bursfelde, Pastor Klaus-Gerhard Reichenheim.