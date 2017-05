Hann. Münden. Die Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehr Hann. Münden hatten einen schnellen Einsatz.

Die Kernstadtfeuerwehr Hann. Münden wurde am Montag, 29. Mai, um 15.46 Uhr wurde zum Bahnhof in Hann. Münden gerufen. Dort brannten in der Unterführung zwei Mülltonnen, berichtet stellvertretender Ortsbrandmeister Stefan Rasche.

Die Feuer wurden mit einem Kleinlöschgerät gelöscht.